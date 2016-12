22 giugno 2016 10:30 Meteo, caldo in aumento in tutta Italia: termometri fino a 35°C Fino a venerdì tempo stabile al Centro-Nord, più instabile al Sud. Nel weekend l’alta pressione inizierà a cedere leggermente al Nord

Tra mercoledì e venerdì, l’alta pressione proteggerà il Centronord, mentre il Sud sarà interessato dagli effetti di un vortice depressionario che insisterà sul Mediterraneo meridionale: le giornate saranno quindi caratterizzate da prevalenza di tempo bello, con pochi temporali all’estremo Sud e rilievi della Penisola, mentre le temperature saliranno ovunque portando un po’ di caldo da nord a sud in tutta Italia.

Nel fine settimana tempo bello e stabile al Centrosud, stabilmente occupato dall’alta pressione, mentre aumenterà l’instabilità al Nord, nuovamente lambito correnti atlantiche: anche nelle regioni settentrionali il tempo rimarrà comunque nel complesso buono, con i momenti soleggiati che saranno più numerosi di quelli nuvolosi, mentre i temporali saranno in generale a carattere isolato e di breve durata. Nei prossimi giorni - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - caldo in aumento in tutta Italia con valori da piena estate da Nord a Sud; temperature intorno ai 30 gradi ma con punte prossime ai 35 sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro

Previsioni per mercoledìAl Centronord e Sardegna tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di qualche nuvola innocua all’estremo Nordest e la formazione di modesti cumuli nelle ore più calde attorno ai rilievi. Al Sud e Sicilia cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: non si esclude qualche goccia di pioggia in Calabria e nel sud della Campania, nel frattempo si accentuerà l’instabilità sulla Sicilia dove da metà giornata aumenterà il rischio di rovesci o isolati temporali nelle zone interne con possibili sconfinamenti nelle zone tirreniche. Temperature massime in generale lieve aumento con clima estivo: le zone più calde saranno il Nord e le regioni centrali tirreniche. Venti settentrionali moderati sul mare Adriatico, in Puglia e sul Mar Ionio