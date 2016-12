4 aprile 2016 Meteo: caldo fino a giovedì, poi brusco cambio di rotta Continua un clima eccezionalmente mite, ma nellʼultima parte della settimana sembrano arrivare correnti fresche e perturbate

Fino a giovedì clima eccezionalmente mite per il periodo sull’Italia, per gran parte del Centrosud addirittura tipico di inizio estate, complice l’aria calda in risalita dal Nord Africa. Oggi una debole perturbazione atlantica si limiterà a sfiorare le regioni di Nordovest. Un cambiamento più incisivo del tempo è al momento confermato nell’ultima parte della settimana, in particolare tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì: correnti perturbate e più fresche dal Nord Atlantico riusciranno a raggiungere il nostro Paese, riportando piogge, temporali e, tra venerdì e sabato, anche un deciso ridimensionamento delle temperature con il ritorno della neve nelle Alpi localmente al di sotto dei 1500 metri.

Previsioni per lunedìAl Centrosud tempo abbastanza soleggiato, nonostante il passaggio di alcune nuvole innocue. Al Nord nubi un po’ più compatte con maggiore opportunità di schiarite dal pomeriggio al Nordest. Al Nordovest non si escludono locali piogge nel corso della giornata, più probabili e diffuse dal pomeriggio ad iniziare da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ma in estensione verso sera anche a parte della Lombardia. Tra la sera e la notte probabile intensificazione delle precipitazioni che potranno essere anche a carattere temporalesco sull’alto Piemonte. Temperature ancora ben oltre la norma, al Centrosud e nelle Isole si toccheranno i 24-25 gradi. Venti da deboli a moderati di Scirocco su Tirreno e Sardegna