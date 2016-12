Meteo, caldo da record anche in autunno: +2.7°C nel mese di novembre del 2014

11:51 - L'aumento globale delle temperature sembra proseguire senza sosta. Dalle nostre elaborazioni statistiche considerate fino alla giornata del 27 novembre, i dati di temperatura registrati in Italia hanno fatto segnare livelli da record. Queste sono le anticipazioni: Il mese di novembre 2014 ha fatto registrare una anomalia di +2.7°C rispetto alla media e risulta così essere il più caldo di sempre.

L'autunno 2014, il 1° dicembre inizierà l'inverno meteorologico, presenta un'anomalia di +1.7°C rispetto alla media e risulta essere così il più caldo di sempre. Non è tutto: il 2014, secondo i nostri dati parziali, evidenzia una anomalia di +1.2°C rispetto alla media e risulta essere il più caldo di sempre. Questi risultati sono tratti dalle statistiche degli ultimi decenni, ma con buona probabilità si tratta dei nuovi record storici dal 1800.



Il MetOffice, il servizio meteo ufficiale del Regno Unito, ha stimato come questo autunno sia stato il terzo più caldo di sempre. Indubbiamente - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - questi risultati fanno comprendere come i fenomeni intorno all'Italia diventino ormai quasi sempre estremi e perché si verifichino sempre più spesso nubifragi lungo le coste, dove la differenza di temperatura tra le acque calde e l'aria fredda delle perturbazioni diviene più marcata. Fenomeni, questi, che mettono in difficoltà anche i modelli fisico-matematici più sofisticati, che non riescono a prevederli con precisione.