15 febbraio 2016 Meteo, caldo anomalo al Sud e vortice sul Mediterraneo: raffiche a 90 km/h I venti intensi in rotazione ciclonica intorno al centro di bassa pressione richiamano aria mite sulle regioni meridionali e aria fredda su quelle settentrionali

Intorno all'Italia insiste ancora una circolazione ciclonica, il cui centro d'azione si trova a ovest della Sardegna, che mette in moto masse d'aria dalle caratteristiche diametralmente opposte e che finiscono per scontrarsi proprio in corrispondenza del nostro territorio: da una parte l'aria fredda in discesa dal Nord Europa verso il Nord Italia e il Mediterraneo occidentale, dall'altra quella calda in risalita dalla Libia verso il Sud Italia e i Balcani. Faremo i conti, quindi, con una situazione in linea con la stagione invernale verso le regioni del Nord e caldo anomalo con locali punte da inizio estate al Sud. Il tutto condito da precipitazioni sparse e localmente intense nella zona intermedia dove si manifesta il forte contrasto termico fra le diverse masse d'aria.

"Col passare dei giorni- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- la situazione si farà sempre meno turbolenta e il divario fra Nord e Sud si farà sempre meno marcato, fino ad arrivare al fine settimana che vedrà il temporaneo ritorno dell'alta pressione accompagnata da tempo molto più stabile e temperature sopra la media anche nelle zone attualmente interessate dalle fredde correnti settentrionali".

Previsioni per martedìMolte nubi al Centronord e in Sardegna, con precipitazioni sparse e intermittenti, ma localmente intense soprattutto fra Sardegna, versante tirrenico e settore dell'alto Adriatico nella seconda parte del giorno. Quota neve in generale da 700 a 1000 metri sui rilievi del Nord. Al Sud e in Sicilia tempo più soleggiato, salvo il transito di qualche innocua nube, e temperature decisamente miti con picchi di 25-26 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia a causa dei venti di Scirocco in intensificazione. Venti più freddi settentrionali, invece, al Nord e sulle regioni di ponente con la Bora sull'alto Adriatico, la Tramontana in Liguria e il Maestrale in Sardegna. Locali raffiche a 80-90 km/h.