Meteo: caldo anomalo al Nord, instabilità al Centrosud

Previsioni per sabatoAl Nord tempo prevalentemente soleggiato, ma con nubi in aumento in montagna nel corso della giornata e il rischio di isolati rovesci sulle Alpi e Appennino emiliano. Temperature massime stazionarie e oltre la norma con valori vicini ai 30 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo ancora locali rinforzi da nord in Liguria e di Bora in Adriatico in corrispondenza dell’Emilia Romagna dove il mare risulterà un po’ mosso. Al Centro nuvolosità variabile in tutte le regioni, più insistente lungo le regioni adriatiche. Il tempo resterà instabile con numerosi rovesci o temporali a carattere intermittente, su Appennino marchigiano, bassa Toscana, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi. Al Sud in tutte le regioni giornata caratterizzata da molte nuvole; il tempo sarà ancora molto instabile con frequenti rovesci o temporali maggiormente insistenti sulla Puglia e sulla bassa Calabria tirrenica. Temperature stazionarie. Venti in generale deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche e mari in prevalenza poco mossi. In Sicilia al mattino nubi e piogge sparse nell’estremo nordest dell’Isola, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell’instabilità con lo sviluppo di locali rovesci o temporali più probabili nel nord e nell’est dell’isola. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti moderati di Maestrale nel canale di Sicilia, dove il mare risulterà mosso. In Sardegna al mattino soleggiato in tutta l’isola con un cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nubi accompagnate da locali rovesci o brevi temporali nelle zone interne. Temperature ancora estive. Venti deboli settentrionali e mari in prevalenza poco mossi.