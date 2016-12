29 marzo 2016 Meteo, caldo anomalo al Centro-Sud a metà settimana con picchi di 28°C I forti venti di scirocco tra mercoledì e giovedì faranno aumentare sensibilmente le temperature sulle regioni centro-meridionali

Nei prossimi giorni l'Italia si troverà contesa tra uncampo anticiclonico parzialmente proteso verso il Mediterraneo centrale ed il flusso occidentale atlantico, particolarmente attivo a nord della barriera alpina. Ne conseguirà il richiamo, a tratti, di aria umida verso la Penisola, con un maggiore coinvolgimento del Nord, lambito di tanto in tanto dalle perturbazioni in transito Oltralpe. Maggiormente protetto sarà invece il Sud dove la risalita di aria sempre più calda dal Nord Africa farà impennare sensibilmente il termometro. Giovedì si potrebbero addirittura superare i 25 gradi, con picchi di 28°C sulle Isole maggiori. L'evoluzione del tempo a partire da venerdì rimane al momento molto incerta, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni per martedìSull'Italia tempo abbastanza buono con ampie schiarite nelle maggior parte delle regioni, in particolare il tempo sarà soleggiato su regioni di Nordovest, Emilia Romagna, regioni adriatiche. Nel resto del Paese annuvolamenti più frequenti, a fine giornata nuvolosità in intensificazione temporanea nelle regioni peninsulari e in aumento anche al Nord a cominciare dal settore di nord-ovest. Non si prevedono precipitazioni di rilievo. Temperature in generale rialzo, anche sensibile nei valori massimi, con un clima tipicamente primaverile. Previsti nel pomeriggio 19°C a Milano, Torino, Verona, Roma, Bari, Messina e Sassari, 20°C a Bologna, Firenze, Taranto, 21°C a Ancona, Catania e Cagliari.