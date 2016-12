Meteo: caldo al Nord fino a 36 gradi, temporali all'estremo Sud

Previsione per venerdìAl Nord giornata con tempo generalmente soleggiato, solo sulle zone alpine, tra pomeriggio e sera, si svilupperanno dei temporali; caldo in aumento con temperature massime ben oltre la norma, con punte di 34/35 gradi. Al Centro mattinata con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne, con dei temporali tra Lazio e Abruzzo; caldo in ulteriore aumento, con punte massime di 33/35 gradi. Al Sud giornata di bel tempo con scarsa nuvolosità in Puglia e nel napoletano; nuvolosità nelle altre zone con dei temporali fin dal mattino in Calabria e sull’Appennino, nel pomeriggio possibili anche su bassa Campania e Basilicata; temperature in rialzo. In Sicilia tempo molto instabile con prevalenza di nubi accompagnate da piogge sparse e temporali, meno probabili nel pomeriggio nel settore occidentale; migliora in serata; temperature in rialzo. In Sardegna tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione; temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33-35 nelle aree interne.



Cronaca meteo – Vortice ciclonico ancora attivo in prossimità delle nostre regioni meridionali come è ben visibile da satellite, mentre un lungo corridoio di alta pressione attraversa l’Europa centrale proteggendo anche l’Italia centro-settentrionale. Nelle ultime sei ore tra Sicilia e Calabria si sono scatenati circa 8.000 fulmini.