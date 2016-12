21 luglio 2016 11:00 Meteo, caldo afoso e qualche temporale al Nord Temperature percepite sui 40°C, ma cresce lʼinstabilità sulle Alpi

Giovedì e venerdì ancora sole e caldo, anche se piano piano l’alta pressione comincerà a indebolirsi lasciando progressivamente spazio a più fresche e instabili correnti atlantiche. In particolare già oggi osserveremo qualche nuvola in più al Nord, con la formazione di un po’ di temporali sulle zone alpine. Poi domani le fresche correnti atlantiche riusciranno a infiltrarsi anche in Valpadana, favorendo la formazione di qualche temporale, oltre che sulle Alpi, anche sulle pianure del Nord, mentre in gran parte del Centrosud dominerà ancora incontrastato il sole. Nel fine settimana l’alta pressione si ritirerà ulteriormente verso Sud, garantendo ancora tempo soleggiato e stabile solo sulle estreme regioni meridionali; nel resto d’Italia tornerà protagonista l’instabilità, con l’alternanza tra sole e improvvisi acquazzoni. Il caldo- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- raggiungerà l’apice tra venerdì e sabato al Centrosud e Isole, con massime in generale comprese fra 30 e 37 gradi e qualche punta a sfiorare i 40 gradi; al Nord invece le temperature rimarranno più contenute, ma in ogni caso tipicamente estive. Poi domenica attenuazione del caldo in molte zone, con temperature quasi ovunque in calo di 1-3 gradi e un aumento della ventilazione che ridimensionerà anche il fastidio dell’afa.

Previsioni per giovedìGiovedì transiterà un corpo nuvoloso che in giornata porterà una certa accentuazione dell’instabilità principalmente su zone alpine e prealpine. Al Nord cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso soprattutto nel corso del pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci o isolati temporali nel settore alpino centro-orientale e su Trentino alto Adige e fascia prealpina del Veneto. Su Pianure del Nordovest e Liguria tempo a tratti soleggiato. Al Centrosud e Isole tempo prevalentemente soleggiato: da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio nel corso della giornata tra nord Sardegna, Toscana, Umbria e Marche e qualche modesto cumulo in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord in aumento invece sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. Sarà una giornata molto calda con punte massime vicine ai 35°C e con picchi localmente superiori nelle zone interne del Centro.