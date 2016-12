6 aprile 2016 Meteo, brusco peggioramento in arrivo: già domani sera i primi segnali Tra giovedì e venerdì vivremo un brusco cambiamento del tempo, con l’alta pressione in ritirata e due diverse perturbazioni che si daranno appuntamento sul nostro Paese

Mercoledì prevalenza di tempo buono e temperature sempre ben al di sopra delle medie stagionali grazie al persistere di una massa d’aria molto mite. Tra giovedì e venerdì, invece, brusco cambiamento del tempo, con l’alta pressione in ritirata e due diverse perturbazioni che si daranno appuntamento sul nostro Paese: dal Nord Atlantico infatti arriverà una perturbazione seguita da aria più fresca, mentre dalle coste nord-africane emergerà un vortice di bassa pressione che spingerà verso la nostra Penisola aria più umida. Quindi già nella giornata di giovedì arriveranno le prime piogge a iniziare da Alpi centrali e Sicilia, a fine giornata anche al Nordovest e su parte della Penisola; le temperature andranno incontro a una primo, leggero calo. Poi venerdì, con le due perturbazioni che investiranno direttamente l’Italia, la pioggia bagnerà gran parte del Paese mentre sulle Alpi tornerà la neve, anche se in realtà solo a quote piuttosto alte; anche le temperature subiranno un brusco calo e scenderanno su valori normali per il periodo se non addirittura leggermente al di sotto delle medie stagionali. La giornata di sabato sarà ancora piuttosto instabile, tra sole e nuvole e con un po’ di piogge, specie al Sud e Isole, mentre domenica assisteremo a un deciso miglioramento del tempo.

Previsioni per mercoledìTempo prevalentemente buono in tutte le regioni. Al mattino qualche nebbia in diradamento sulla Pianura padana centro-orientale e localmente lungo l’Adriatico. In giornata cielo nuvoloso sulle Isole e nuvolosità in aumento sulla Calabria. Nubi irregolari e variabili all’estremo Nordovest e più insistenti sul settore alpino con qualche breve pioggia o rovescio al mattino tra Valle d’Aosta e Ossola, tra - pomeriggio e sera sulle Alpi centro-orientali. Temperature in aumento nelle massime al Nordovest e in generale ancora oltre la norma con punte fino ai 23-25 gradi. Venti moderati orientali su Sicilia e Canale di Sardegna.