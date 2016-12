30 ottobre 2014 Meteo, bello nel weekend ma da martedì peggiora: rischio alluvione in Liguria Tra martedì e mercoledì le precipitazioni in molte zone del Nord potranno essere molto abbondanti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:33 - Giovedì nubi e piogge sparse al Sud per l'insistere di un vortice di bassa pressione posizionato sui nostri mari meridionali. Prevalenza di tempo bello al Nord, dove però si segnala qualche nebbia mattutina. Nel fine settimana l'alta pressione garantirà tempo bello e temperature in crescita in quasi tutta la Penisola. Da martedì è previsto un peggioramento che porterà molte piogge al Nordovest e regioni tirreniche. Rischio alluvione in Liguria.

Le previsioni per giovedì - Dal mattino cielo sereno e tempo per lo più soleggiato interesseranno il Nord, Marche settentrionali, medio Tirreno, Sardegna e coste della Campania. Nubi irregolari altrove, con qualche isolata pioggia, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Puglia centro-settentrionale, Appennino meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo.



Le previsioni per venerdì - Venerdì ancora nuvole su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, ma alternate a momenti soleggiati e con qualche acquazzone residuo solo su Calabria e Sicilia orientale. Bel tempo nel resto d'Italia, con qualche nebbia mattutina in Valpadana. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Giornata discretamente ventosa all'estremo Sud, in particolare tra Puglia e Ionio.



Verso un weekend di Ognissanti di tempo bello - Si conferma nel corso del fine settimana una rimonta significativa dell'alta pressione di matrice sub-tropicale che garantirà tempo bello e stabile con temperature in leggero aumento. I dati attuali indicano per sabato 1° novembre una giornata con prevalenza di tempo bello e soleggiato ovunque. Da segnalare soltanto un po' di nubi sparse residue all'estremo Sud, con il rischio di foschie e qualche locale banco di nebbia, al mattino, in pianura al Nord.



Anche domenica 2 novembre a dominare sarà la stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese. Ancora qualche banco di nebbia nelle ore più fredde del giorno in Pianura Padana. Clima freddo a inizio giornata al Centronord, con valori localmente anche prossimi allo zero. Il clima diurno, invece, sarà relativamente mite. Su tutte le regioni le temperature continueranno a mantenersi in linea con la norma stagionale, o leggermente al di sopra (specialmente al Nord).



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì cambierà la circolazione atmosferica, che da nord-orientale diventerà meridionale. I venti da Sud faranno aumentare la nuvolosità nelle regioni occidentali della Penisola. Nella seconda parte della giornata prime, deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale.



Per martedì, invece, si conferma l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica accompagnata da forti venti di Scirocco che porterà un deciso peggioramento a iniziare da Nordovest e dal medio-alto Tirreno. Attenzione: tra martedì e mercoledì le precipitazioni in molte zone del Nord potranno essere molto abbondanti. A rischio soprattutto Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e alta Lombardia. A seguire il tempo sull'Italia resterà molto instabile o perturbato.