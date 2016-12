Meteo, bel tempo nel weekend

Il tutto avverrà a causa della perturbazione atlantica attualmente in evoluzione sulla Penisola Iberica, destinata a muoversi lentamente verso il Mediterraneo centrale nel corso dei prossimi giorni. L'apice di questa nuova fase perturbata viene al momento confermata proprio nella giornata di mercoledì, quando sui mari attorno alla Penisola si approfondirà una circolazione in rotazione ciclonica, responsabile anche di venti intensi. A seguire, per il Ponte di Pasqua, la tendenza rimane al momento molto incerta e invita a mantenere la prudenza: seguite gli aggiornamenti”.



PREVISIONI PER SABATO



Oggi tempo prevalentemente soleggiato, salvo una maggiore nuvolosità in Calabria e in Sicilia. Banchi nuvolosi anche nel settore centrale della Liguria. Nel pomeriggio locali e modesti annuvolamenti nelle zone interne delle regioni tirreniche e in prossimità dell'Appennino. Nella prossima notte locali banchi di nebbia sulla Val Padana orientale e nelle vallate del Centro. Dopo un inizio di giornata più fresco, le temperature massime sono in aumento, per lo più tra i 15 e i 20 gradi. Venti localmente ancora moderati di Maestrale su basso Adriatico, Canale d'Otranto e Mar Ionio.



PREVISIONI PER DOMENICA



Domani tempo nel complesso abbastanza soleggiato. Nel corso della giornata osserveremo il passaggio nuvolosità innocua, sin dal mattino su Sardegna, regioni tirreniche e Liguria, poi nel resto del Centronord. Qualche velatura si spingerà fino alle regioni meridionali. Temperature in ulteriore aumento le massime al Sud e nelle Isole: su Sicilia e Sardegna si potrebbero localmente anche superare i 20 gradi complici i venti di scirocco in rinforzo attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.



EQUINOZIO DI PRIMAVERA Domenica 20 marzo alle 5:30 ci sarà l'Equinozio di Primavera: ha così ufficialmente inizio la stagione primaverile. Le ore di luce e di buio torneranno a pari proprio questa domenica poi, giorno dopo giorno, la differenza fra ore di luce e di buio andrà aumentando fino Solstizio d'Estate, giorno in cui le ore di illuminazione raggiungeranno il massimo, viceversa le ore di buio il minimo.



PREVISIONI PER LUNEDI'



Lunedì in quasi tutto il Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nubi in prevalenza medio alte. Le nubi risulteranno più consistenti nella prima parte della giornata sulle regioni centrali, con la possibilità di deboli piogge o pioviggini tra Toscana, nord del Lazio, Umbria e Marche. Le zone di sereno risulteranno più ampie nei settori a nord del Po e sulla Sicilia. Venti moderati di scirocco al Sud e sulle Isole dove le temperature saranno in sensibile aumento: si potranno superare i 20 gradi e localmente i valori potrebbero raggiungere i 25 gradi; altrove le temperature non subiranno grandi variazioni.



TENDENZA DELLA SETTIMANA



La tendenza per i giorni successivi rimane al momento ancora incerta nei dettagli, possiamo tuttavia confermare un peggioramento più consistente del tempo tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì con un maggiore coinvolgimento dell'Italia centro-meridionale. Il tutto avverrà a causa della perturbazione atlantica attualmente in evoluzione sulla Penisola Iberica, destinata a muoversi lentamente verso il Mediterraneo centrale nel corso dei prossimi giorni. L'apice di questa nuova fase perturbata viene al momento confermata proprio nella giornata di mercoledì, quando sui mari attorno alla Penisola si approfondirà una circolazione in rotazione ciclonica, responsabile anche di venti intensi.