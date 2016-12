9 gennaio 2015 Meteo, bel tempo e temperature sopra la media: in arrivo un sabato "primaverile" A garantire questo assaggio di tempo primaverile sarà l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre che, allungandosi sul Mediterraneo, trascinerà fin sull'Italia correnti decisamente tiepide Tweet google 0 Invia ad un amico

17:09 - Nel fine settimana ci attende la "Primavera di Gennaio", ovvero un periodo di un paio di giorni (sabato e domenica) durante il quale il tempo sarà discreto, tra sole e nuvole e con poche piogge, mentre le temperature faranno registrare valori tipici del mese di marzo o, addirittura, aprile.

A garantire questo assaggio di tempo primaverile sarà l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre che, allungandosi sul Mediterraneo, trascinerà fin sull'Italia correnti decisamente tiepide: in particolare le temperature pomeridiane raggiungeranno i 20 gradi in diverse località e in alcune zone di Piemonte (qui complici i caldi venti di Foehn) e Sardegna potrebbero sfiorare pure i 25 gradi. La parentesi primaverile però non durerà molto. Già alla fine di domenica sull'Italia faranno irruzione fredde correnti di origine polare e le temperature torneranno rapidamente a calare, avvicinandosi ai valori tipici di stagione. Martedì nuova avanzata dell'alta pressione, con le temperature ancora sopra le medie.



Le previsioni per sabato 10 gennaio - Sabato giornata complessivamente soleggiata: le aree con il rischio maggiore di addensamenti di nuvole basse potranno essere la Venezia Giulia, alta Toscana, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna occidentale. Nelle altre zone cielo sereno o poco nuvoloso con i cieli piuttosto limpidi grazie ai venti in rinforzo. Nella notte tra sabato e domenica nuvole in addossamento su bassa Toscana e alto Lazio, con il rischio di qualche pioggia su basso Lazio e coste campane.



Venti di Maestrale da moderati a forti in Sardegna e Sicilia, maggiore ventilazione anche sul tirreno meridionale. Episodi di Foehn sulle vallate alpine del Nordovest.



Temperature sopra la media - La massa d'aria sull'Italia sarà eccezionalmente mite, con temperature sopra le medie di molti gradi: potremo avere punte oltre 20°C sul Piemonte, in Sardegna, ma anche sulla Sicilia orientale e nelle zone sottovento. Nelle altre regioni difficilmente si starà al di sotto dei 13-14°C, a parte il Nordest dove i valori saranno compresi tra 9 e 13°C.



Le città più calde saranno Aosta , Alghero e Reggio Calabria con 18°C, 18°C a Messina, 20°C a Cuneo e Catania, 21°C a Cagliari, 22°C a Olbia e ben 23°C a Torino.



Le previsioni per domenica 11 gennaio - La domenica inizierà con annuvolamenti sulle regioni del versante tirrenico, Liguria, Lombardia e Nordest. Una perturbazione a carattere di fronte freddo nel corso della mattina raggiungerà le Alpi determinando un aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni sulle zone di confine.



In giornata piogge deboli o pioviggini potranno interessare Levante Ligure, alta Toscana, Campania, zone interne del Centro. La sera il fronte freddo scavalcherà le Alpi e il tempo peggiorerà rapidamente su Romagna, regioni del medio adriatico e Appennino centrale. Giornata con temperature ancora fortemente al di sopra della norma, in diverse zone anche vicine ai 20°C. Lieve calo termico al Nord. Venti in prevalenza moderati dai quadranti occidentali con qualche rinforzo di Maestrale in Sardegna e nella seconda parte della giornata Foehn nelle aree alpine e pedemontane



Questo fronte freddo nella notte scivolerà verso sud e sarà accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti su tutto il Centrosud e Isole e da qualche precipitazione al Sud e nel nord della Sicilia con limite della neve che calerà in Appennino anche sotto i 1000 metri. Lunedì pomeriggio la perturbazione si allontanerà anche dal Sud Italia e tornerà il cielo in prevalenza sereno. Il calo delle temperature sarà comunque di breve durata. Già martedì l'Anticiclone delle Azzorre tornerà ad espandersi verso il nostro Paese e i valori saranno di nuovo sopra le medie in molte regioni, a iniziare da quelle più occidentali.