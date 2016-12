28 settembre 2014 Meteo, bel tempo e temperature gradevoli Ma nella seconda parte della settimana le nuvole torneranno a scorrere sull'Italia associate anche a qualche breve fase di pioggia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:18 - L'alta pressione di matrice africana occuperà l'Italia garantendo bel tempo in quasi tutta Italia: le temperature, quasi ovunque in leggero aumento risulteranno decisamente gradevoli. A inizio settimana ancora giornate soleggiate, specie al Centrosud, mentre nella seconda parte della settimana le nuvole torneranno a scorrere sull'Italia associate anche a qualche breve fase di pioggia.

Le previsioni per domenica 28 settembre - Tempo bello in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Un po' più di nuvolosità, comunque innocua e in generale irregolare e non particolarmente compatta, ricoprirà i cieli del Piemonte, dell'Appennino meridionale e delle zone interne della Sicilia orientale. Nella notte tra domenica e lunedì potrà nuovamente formarsi qualche isolato banco di nebbia lungo il Po e tra bassa Lombardia ed Emilia.



Temperature massime in leggero aumento al Sud, stazionarie al Centronord e nelle Isole maggiori; nel pomeriggio valori quasi ovunque compresi tra 23 e 27 gradi.



Le previsioni per lunedì 29 settembre - Lunedì prevalenza di tempo stabile e soleggiato su Nordest e Italia peninsulare. Un po' di nubi attraverseranno i cieli del Nordovest e delle isole, ma in generale non porteranno piogge, al più qualche goccia in corrispondenza della Val d'Aosta e delle Alpi piemontesi. Temperature in lieve rialzo al Sud. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna.



La tendenza per il resto della settimana - Le nubi di lunedì rappresentano le prime avvisaglie di un mutamento apportato da correnti più umide meridionali. La giornata di martedì risulterà già più nuvolosa su Alpi, Nordovest e alto Triveneto, con poche piogge o pioviggini in giornata su Alpi piemontesi e Liguria centrale. Tra sera e notte qualche pioggia in più al Nordovest per l'arrivo di una debole perturbazione che, successivamente, coinvolgerà con molte nubi anche il resto del Nord e della Toscana. Mercoledì, poi, in queste stesse aree avremo anche qualche pioggia che nel pomeriggio si concentrerà principalmente sulle Alpi.



In seguito, aria umida e instabile proveniente dalle Baleari tra giovedì e sabato potrebbe raggiungere la Sardegna e, successivamente, parte delle regioni peninsulari dando luogo a isolati episodi di instabilità. Al contempo, il tempo al Nord tornerà ad essere sostanzialmente asciutto.



Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, eccetto un temporaneo calo dei valori massimi, nell'ordine dei 2-4 gradi, mercoledì al Nord e sull'alta Toscana.