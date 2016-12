8 febbraio 2015 Meteo: bel tempo al Nord, al Sud piogge e neve anche a basse quote Domenica prevalenza di tempo bello in gran parte del Centronord grazie al graduale allontanamento del vortice depressionario che ha influenzato il tempo in Italia negli ultimi giorni Tweet google 0 Invia ad un amico

13:37 - Domenica prevalenza di tempo bello in gran parte del Centronord grazie al graduale allontanamento del vortice depressionario che ha influenzato il tempo in Italia negli ultimi giorni. Solo su Abruzzo, Molise e regioni meridionali insisteranno un po' di piogge e qualche nevicata sui rilievi. Anche a causa della neve presente al suolo le prime ore del giorno però al Centronord sono molto fredde, con gelate diffuse e formazione di ghiaccio.

In serata sull'Adriatico faranno irruzione gelide correnti artiche che già nella notte tra domenica e lunedì porteranno neve fin lungo le coste su Abruzzo, Molise e alcune regioni del Sud, per poi dare luogo ad un inizio di settimana molto freddo, specie sul versante adriatico e al Sud, dove soffieranno forti e gelidi venti di Tramontana accompagnati da nevicate fino a quote molto basse sul Medio Adriatico e Sud.



Le previsioni per domenica 8 febbraio - Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni centrali adriatiche: piogge sparse su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, interno della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi di queste regioni oltre 600-900 metri. Tra sera e notte brusco abbassamento della quota delle nevicate, che in Abruzzo, Molise e Puglia si spingeranno fin sulle coste, mentre in Calabria imbiancheranno le zone interne fino a quote di bassa collina, accompagnate da piogge lungo le fasce costiere; piogge sparse anche sulla Sicilia settentrionale, con neve sui rilievi oltre 700 metri.



Al Nord invece giornata nel complesso soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata nubi in addossamento alle Alpi centro-orientali con qualche spruzzata di neve nel nord dell'Alto Adige. Tempo buono anche nelle regioni centrali tirreniche con un po' di nuvole in transito dal pomeriggio.



Le previsioni per lunedì 9 febbraio - Lunedì al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti nelle Alpi orientali con qualche fiocco di neve nel nord dell'Alto Adige. Lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia condizioni di instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso; in particolare su Abruzzo, Molise, Irpinia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche a carattere di brevi rovesci.



Sono previste nevicate fino in pianura e anche in costa, lungo l'Adriatico, nel settore dell'Alto Ionio e neve mista a pioggia fino in costa anche intorno allo Stretto di Messina. A fine giornata i fenomeni tenderanno piano piano ad attenuarsi.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì il nucleo freddo si allontanerà gradualmente verso la Grecia, favorendo un miglioramento del tempo. Avremo ancora una nuvolosità variabile nelle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia con residue, deboli precipitazioni tra Molise, nord della Puglia, Appennino meridionale, Crotonese e nord della Sicilia; nevose fino a quote molto basse, ma in generale esaurimento nella seconda parte della giornata.



Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Venti settentrionali da moderati a localmente forti sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; temperature massime in generale rialzo. Nelle giornate successive il freddo al Sud si attenuerà e sul resto del Paese prevarranno condizioni di alta pressione.