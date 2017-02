Meteo. Aumentano i tassi di inquinamento

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo piuttosto grigio, a causa di nuvolosità bassa, su Triveneto, Liguria, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia Occidentale, ma senza piogge di rilievo. Altrove prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ancora un po’ di nebbie in Valpadana e nelle valli del Centro nelle ore notturne e nel primo mattino. Temperature in lieve ulteriore rialzo al Centrosud e sulle Alpi orientali con punte dai 15 ai 18 gradi.