Meteo, attese nuove forti piogge

10:55 - Ultimo giorno di novembre all'insegna delle temperature ben al di sopra della norma, a causa dei venti di Scirocco, con picchi localmente oltre i 25 gradi all'estremo Sud e in Sicilia; sul settore tirrenico dell’Isola potremmo sfiorare anche i 30 gradi. "Purtroppo - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - sarà anche una giornata segnata da un nuovo deciso peggioramento della situazione al Nord".

Il peggioramento si concretizzerà soprattutto tra sera e notte quando la parte più attiva della nuova perturbazione (la n.7 del mese) raggiungerà il Nord e le regioni tirreniche favorendo piogge da moderate a forti e localmente anche lo sviluppo di temporali. Il ciclone che accompagna questa perturbazione rimarrà per alcuni giorni bloccato nel Mediterraneo centro-occidentale a causa del contemporaneo rinforzo dell’alta pressione sul comparto orientale del continente. Di conseguenza il livello di attenzione dovrà essere mantenuto elevato poiché in alcune regioni la persistenza del maltempo potrà determinare nuove criticità.



NUOVO INTENSO PEGGIORAMENTO PER L’ARRIVO DI UN CICLONE MEDITERRANEO



Oggi piogge sparse al Nord, più intermittenti in Toscana, Marche e Sardegna settentrionale. Temporanea tregua con anche dei rasserenamenti nel resto del Centrosud. Fra sera e notte tendenza a un sensibile peggioramento con l’arrivo di piogge diffuse anche da moderate a forti al Nord e nelle regioni tirreniche. Rovesci e temporali localmente intensi si svilupperanno su Venezie, Liguria, Toscana e Sardegna occidentale.



TEMPERATURE: BEN SOPRA LA NORMA CON VALORI CHE SFIORERANNO I 30 GRADI IN SICILIA



Clima mite con temperature dai 5 ai 10 gradi sopra la media a causa dei forti venti di Scirocco: punte massime dai 24 ai 29 gradi al Sud e in Sicilia. Previsti 29 gradi per Palermo (secondo le medie stagionali la massima di questa città dovrebbe essere intorno ai 18-19 gradi), 26 gradi per Trapani, 25 gradi per Sassari, Alghero, Lamezia, 24 gradi per Cagliari, Messina, Napoli, 23 gradi per Olbia, Catania, Reggio Calabria, 22 gradi per Lecce, Roma, 21 gradi per Catanzaro, Brindisi, Viterbo, Grosseto, 20 gradi per Potenza, Crotone, Bari, 19 gradi per Taranto, Firenze, 18 gradi per Roma, Rieti, Pescara, Campobasso, 17 gradi per Imperia, 16 gradi per Perugia, Ancona, Rimini, Trieste, Genova, 15 gradi per L’Aquila, Brescia, 14 gradi per Verona, Venezia, Udine, Treviso, Bologna, Milano, 13 gradi per Piacenza, Torino, Novara, Bergamo, 12 gradi per Trento, 11 gradi per Bolzano, Cuneo e Aosta.



CRITICITA’ TRA STANOTTE E LUNEDI’



Stiamo per vivere un’altra fase di forte maltempo che toccherà il suo apice tra stanotte e domani. Le zone più critiche, dove avremo piogge più insistenti e a carattere di rovesci e temporali saranno alto Piemonte, alta Lombardia, Ponente ligure, Nordest, il versante tirrenico tra bassa Toscana e alta Campania e Sardegna.



L’INIZIO DELLA SETTIMANA SARA’ SOTTO IL SEGNO DEL CICLONE MEDITERRANEO



Il tempo della prossima settimana vedrà l’ingresso di questo vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo dove la circolazione di bassa pressione pur indebolendosi insisterà per alcuni giorni. Questa depressione andrà a richiamare aria un po’ più fresca dall’Europa settentrionale che si riverserà sull’Italia determinando un calo delle temperature verso valori meno eclatanti per la stagione, anche se ancora sopra le medie stagionali.



Lunedì al mattino parziali schiarite in gran parte del Sud, molte nubi altrove con piogge anche forti e possibili rovesci e temporali sulle Venezie, fenomeni anche moderati tra alto Piemonte e alta Lombardia; locali precipitazioni su Liguria, medio Tirreno, Puglia, Campania e Sardegna dove non si esclude anche qualche temporale. Nel pomeriggio piogge sparse in molte aree del Nord; fenomeni moderati su Friuli e Ponente ligure. Instabile con il rischio di locali rovesci o temporali su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, soprattutto nella fascia costiera. Qualche apertura in più sul medio Adriatico. Massime in calo su Isole, settore tirrenico e Triveneto; venti meridionali da moderati a forti su Adriatico, Penisola e Isole.



Martedì in tutto il Paese nuvolosità variabile, più compatta ancora una volta al Nord mentre qualche schiarita più ampia si osserverà al Sud. In Sardegna tempo molto instabile con frequenti precipitazioni. Al mattino residue deboli piogge o pioviggini su basso Piemonte ed Emilia; nella seconda parte della giornata tendenza a deboli precipitazioni tra Romagna e Marche e lungo i litorali tra bassa Toscana, Lazio e Campania. Temperature in ulteriore generale diminuzione, le massime tenderanno a riavvicinarsi alle medie stagionali. Venti in generale attenuazione. La settimana proseguirà senza grandi miglioramenti, anzi l’Italia e il Mediterraneo resteranno sede di una circolazione depressionaria che tra giovedì e venerdì potrebbe essere di nuovo rinvigorita dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Se questa tendenza dovesse essere confermata ci attenderanno nuove precipitazioni sull’Italia prima al Nordovest e sull’alto Tirreno giovedì e venerdì anche sul resto del Paese. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).