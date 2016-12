Meteo: assedio dello smog, Italia nella morsa dell'alta pressione

Previsioni per giovedì Bella giornata di sole al Centronord , ma con il fastidio di nebbie, al mattino e poi di nuovo in serata , su pianure del Nord, coste dell'Alto Adriatico e valli del Centro (soprattutto Toscana e Umbria); lungo il corso del Po le nebbie inoltre potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno. Nel resto d'Italia cielo da poco nuvoloso a nuvoloso , senza piogge. Temperature senza grandi variazioni e piuttosto miti, specie in montagna. Previsti nel pomeriggio 9°C a Bologna, e Novara, 10°C a Brescia, Milano e Torino, 11°C ad Ancona, e Verona, 13°C a Bari e Brindisi, Roma, 14°C a Firenze e Pisa, 15°C a Alghero, Crotone, e Napoli, 16°C a Catania, Cagliari, 17°C a Palermo ► Scopri gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni tra Natale e Capodanno

Previsioni per venerdìAssisteremo a schiarite più ampie al Sud dove si smorzerà la nuvolosità. Nuvolosità in estensione invece su pianure tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana tutte zone interessate da strati di nubi basse. Deboli pioviggini possibili sulle coste della Liguria centro-orientale e sull'alta Toscana, con nebbie in pianura soprattutto tra Lombardia Veneto ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio persistenza delle nebbie sulle coste dell'alto Adriatico. Nelle zone nuvolose temperature minime in rialzo, in calo al Sud. Massime in calo al Nord e Toscana.