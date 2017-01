Meteo, Arriva la pioggia al Nord e la Neve sulle Alpi

Previsioni meteo per martedì. Cielo da nuvoloso a coperto al Nord, su Toscana , Umbria , Marche , Lazio e Campania . Piogge per lo più deboli, sparse e intermittenti, su Lombardia sud-orientale, Triveneto, Liguria di Levante e Toscana, a carattere più isolato anche su Umbria, nord delle Marche, Lazio e Campania; deboli nevicate oltre 700/1000 metri sulle Alpi centro-orientali e su Prealpi venete e friulane. Tempo in prevalenza soleggiato su Abruzzo Molise, nel resto del Sud e nelle Isole, salvo il passaggio di qualche velatura. Temperature massime in lieve aumento sul medio Adriatico e al Sud. Venti dai quadranti meridionali, moderati di Libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno

Previsioni meteo per mercoledì. Al Centronord in generale cielo nuvoloso, fatta eccezione per le Alpi centro occidentali e la Valle D’Aosta in cui ci saranno ampie schiarite. Isolate deboli piogge o pioviggini tra centro-est Liguria e alta Toscana, e all’estremo Nordest. Locali pioviggini possibili anche su versante del medio Tirreno, principalmente su Lazio e alta Campania. Tra il tardo pomeriggio e la sera prime deboli pioviggini anche sulla Lombardia occidentale in estensione nella notte un po’ a tutta la Lombardia e all’est e al nord del Piemonte, nella notte prime deboli nevicate nel settore alpino e prealpino di Piemonte e Lombardia al di sopra dei 1000 metri circa. Al Sud e nelle Isole tempo abbastanza soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità ad alta quota nella seconda parte della giornata. Temperature in aumento. Venti meridionali moderati su mar tirreno e Canale di Sicilia.