Meteo, arriva l'autunno e non fa sconti: temperature in calo e maltempo al Sud

4 ottobre 2016 10:00 Meteo, arriva lʼautunno e non fa sconti: temperature in calo e maltempo al Sud Nei prossimi giorni il clima risulterà più fresco. Tra giovedì e venerdì si profila il rischio di temporali nelle regioni meridionali

Nelle prossime ore le correnti più fredde al seguito della perturbazione in scivolamento sui Balcani porteranno una sensibile diminuzione delle temperature in tutta l'Italia, più marcata al Centrosud; il clima quindi risulterà decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi, con temperature che da valori diffusamente sopra le medie del periodo si porteranno anche al di sotto della norma in molte regioni, specie al Nordest e sul versante adriatico. Inoltre- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- tra giovedì e venerdì si conferma una fase di maltempo che coinvolgerà gran parte dell'Italia centro-meridionale. I dettagli di questo peggioramento non sono ancora ben delineati dai modelli matematici, ma con i dati attuali si profila il rischio di forti temporali al Centrosud.

Previsioni per martedì. Giornata in prevalenza soleggiata al Nord, sul medio Adriatico, in Toscana, Umbria e isole maggiori; più nubi nel resto dell'Italia, con piogge sparse al mattino in Puglia, nel pomeriggio su Lazio meridionale, Campania e alta Calabria. In serata piogge e rovesci insistono in Calabria. Temperature massime in calo quasi ovunque, anche di 4/6 gradi nelle valli alpine e sul versante adriatico del Centrosud. Venti per lo più deboli, da stasera in intensificazione da nord sul medio e basso adriatico.