26 dicembre 2014 Meteo, arriva il primo vero freddo: temperature in calo e neve a bassa quota Ci aspetta un fine settimana estremamente variabile: si prospetta infatti una situazione molto dinamica per l'arrivo di una nuova perturbazione

15:53 - I giorni che ci separano dalla fine dell'anno saranno caratterizzati sul nostro Paese da una situazione meteorologica molto più dinamica rispetto al periodo pre-natalizio, e dall'arrivo della prima vera ondata di freddo della stagione. Venerdì un primo afflusso di aria più fredda da nord, insieme ad un debole sistema frontale, coinvolgerà principalmente le regioni adriatiche e meridionali.

Sabato un veloce sistema perturbato in arrivo da nord-ovest determinerà un progressivo peggioramento su quasi tutte le regioni, a iniziare dal Nordovest, con la comparsa di fiocchi di neve fino a basse quote al Nord e piogge abbondanti sui versanti tirrenici della Penisola. In seguito l'intensa circolazione ciclonica formatasi nel weekend sui mari intorno all'Italia, associata a venti di forte intensità, richiamerà aria molto fredda su tutto il Paese, specie nei giorni di fine anno.



Le previsioni per venerdì 26 dicembre - Al mattino schiarite al Nord, salvo nubi e fenomeni residui in Emilia Romagna. Tendenza a schiarite sul medio Tirreno, altrove nuvoloso, con precipitazioni su Marche e Abruzzo, in estensione a Molise e nord della Puglia, locali piogge su basso Tirreno e nord-est della Sardegna; neve a quote medio basse sul versante adriatico dell’Appennino centrale. Nel pomeriggio piogge sparse su Calabria e Puglia, in trasferimento verso sera, sul nord della Sicilia; migliora al Centro. Temperature in calo.



Le previsioni per sabato 27 dicembre - Sarà un fine settimana estremamente variabile: si prospetta una situazione molto dinamica per l'arrivo di una nuova perturbazione. Sabato inizio di giornata con schiarite ampie al Centrosud. Rapido aumento della nuvolosità al Nord e Toscana con qualche pioggia sul Levante ligure e con nevicate fino a bassa quota sulle Alpi centro-occidentali, Appennino ligure, Friuli e primi sconfinamenti dei fenomeni alle pianure dell'alto Piemonte, Pavese e Piacentino. In giornata nuvole in tutto il Centronord e Sardegna con residue schiarite al Sud.



Nel corso del giorno avremo ancora qualche nevicata sulle Alpi occidentali, con precipitazioni sparse su Lombardia e regioni di Nordest, nevose fino a bassa quota (localmente anche in pianura) sulle Alpi occidentali e sulla pianura padana centro-orientale. Precipitazioni diffuse su Toscana, Lazio e Umbria con nevicate oltre 500-700 metri nelle zone interne di Toscana e Umbria. Qualche pioggia isolata su centro-ovest della Sardegna, in serata anche sul settore adriatico centrale e in Campania.



Nella notte peggiora nel resto del Sud mentre il tempo sarà già migliorato al Nord, in Toscana con residue nevicate a bassa quota solo su Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Venti occidentali in progressiva intensificazione sui mari di Ponente.



Le previsioni per domenica 28 dicembre - Domenica giornata molto ventosa in tutte le regioni con tendenza a rasserenamenti al Nordovest. Al Nordest possibili deboli nevicate fino in pianura sull'Emilia Romagna (la città di Bologna potrà tingersi di bianco) e in mattinata possibili deboli nevicate fino in pianura sul basso Veneto, Friuli (non escluso qualche fiocco di neve a Venezia). Dal pomeriggio tendenza a schiarite nel Triveneto. Al Centro cielo nuvoloso; in mattinata precipitazioni residue nel Lazio e schiarite in Toscana, in serata tendenza a un miglioramento nelle regioni tirreniche.



Nelle regioni adriatiche nuove precipitazioni in arrivo nella seconda parte della giornata con nevicate in Appennino a quote sempre più basse, fino in pianura la sera nelle Marche. Al Sud e in Sicilia maltempo con precipitazioni diffuse in esaurimento solo a fine giornata. Quota neve in calo sull'Appennino, fino ai 600-800 metri su quello campano-lucano in serata.



In Sardegna piogge diffuse al mattino, dal pomeriggio tempo variabile con locali piogge nel settore ovest e qualche spruzzata di neve all'interno fin verso 600 metri. Venti molto forti o burrascosi al Sud e nelle Isole; di Maestrale in Sardegna e di Libeccio al Sud e in Sicilia. Raffiche ben sopra i 100 km/h. Forte Bora sull'alto Adriatico e forte Tramontana in Liguria.



La tendenza per la prossima settimana - Nel corso della prossima settimana e per la fine dell'anno arriveranno venti freddi di origine artica continentale provenienti dalla Russia: saranno giornate gelide e ventose con le precipitazioni concentrate al Sud e sul settore del medio adriatico: tra la Romagna e il nord della Puglia aumentano le probabilità per alcune nevicate fino in costa.