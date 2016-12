9 novembre 2016 09:00 Meteo, arriva il picco del freddo Temperature massime tipiche di fine novembre-inizio dicembre

La perturbazione che negli ultimi giorni ha attraversato l’Italia sta oramai abbandonando l’Italia, favorendo un miglioramento del tempo che però sarà di breve durata perché già un’altra perturbazione si accinge a investire il nostro Paese: dopo un iniziale miglioramento del tempo, quindi, nella seconda parte di mercoledì nuvole e piogge torneranno a interessare diverse zone del Paese, e in particolare le regioni del versante tirrenico. Parziale miglioramento giovedì, prima dell’arrivo di una terza perturbazione attesa venerdì, con effetti sempre in prevalenza al Centrosud. Per quel che riguarda le temperature, le avanguardie dell’aria molto fredda che ha invaso il cuore dell’Europa si stanno propagando anche alla nostra Penisola e mercoledì porteranno un ulteriore calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni, dove quindi registreremo valori diffusamente sotto le medie stagionali. Ciò significa che purtroppo il freddo nelle prossime ore si accentuerà anche nelle zone terremotate.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata inizialmente con prevalenza di tempo bello al Centronord e Sardegna, con il solo fastidio di qualche nebbia mattutina nelle valli del Centro, ma con tendenza a rapido peggioramento a partire dalle regioni più occidentali: nel pomeriggio sono perciò attesi fenomeni sparsi su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e centrali di confine, Levante ligure, Toscana e Sardegna, in estensione in serata a Emilia Romagna, Nordest e gran parte del Centro, nella notte anche sul basso Tirreno. Quota neve sulle Alpi oltre i 600-900 metri, sull’Appennino emiliano intorno ai 1000 metri. In serata rischio di rovesci o temporali lungo le coste tirreniche e nel sudovest della Sicilia. Temperature massime in calo, più sensibile al Sud e in Sicilia, con valori che saranno dai 2 ai 4 gradi sotto le medie un po’ in tutta Italia. Il raffreddamento sarà accentuato da venti anche forti al Sud e nelle Isole. Mari fino ad agitati o molto agitati intorno alle Isole. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia: IdA pari a 75-80.