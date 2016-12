Meteo, arriva il caldo torrido da bollino rosso

Il picco verrà raggiunto fra martedì e mercoledì quando al Centronord potranno essere toccate massime comprese diffusamente fra 35 e 40 gradi e percepite oltre i 40 gradi. Fra giovedì e sabato la “lingua” di aria bollente si sposterà verso sud andando a interessare più direttamente le regioni meridionali, mentre il Nord e più marginalmente il Centro godranno di una temporanea attenuazione del caldo intenso, ma con temperature che resteranno comunque elevate. Al Nord in particolare il calo potrebbe essere dell'ordine dei 3-6 gradi, al Centro il calo sarà più avvertibile sul medio Adriatico, dell'ordine dei 3-5 gradi e più contenuto sul versante tirrenico. Nonostante questo tentativo di interruzione del caldo, la tendenza più probabile per il periodo successivo, ossia a partire da domenica 12 luglio, è un riassestamento dell'Anticiclone Nord-Africano che tornerà col proprio carico di aria sahariana ad abbracciare tutto il Paese.



OGGI BOLLINO ROSSO (livello 3) IN 10 CITTA': A BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, FIRENZE, MILANO, PERUGIA, RIETI, ROMA, TORINO, TRIESTE



Il livello 3 indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.



Previsioni oggi



Nella giornata di oggi tutta l'Italia continuerà ad avere il sole e il caldo come protagonisti assoluti. Tra metà pomeriggio e prima serata saranno possibili sporadici e brevi rovesci o temporali di calore sui rilievi alpini del Piemonte, della Lombardia e del Trentino Alto Adige, sull'Appennino tosco-emiliano occidentale e nel Frusinate.



Il caldo afoso si farà sentire fin dalle prime ore del giorno; al Centronord e in Sardegna durante il pomeriggio potranno essere toccati valori massimi dai 34 ai 38 gradi. Previsti 37 gradi per Firenze, Sassari, 36 gradi per Bologna, Bolzano, Perugia, 35 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Verona, Grosseto, Viterbo, Alghero, 34 gradi per Aosta, Novara, Piacenza, Trento, Treviso, L'Aquila, Rieti, Roma, Taranto, Cagliari, Olbia, 33 gradi per Torino, Udine, Pisa, Bari, Lecce, 32 gradi per Cuneo, Trieste, Venezia, Ancona, Pescara, Napoli, Crotone, Catania, 31 gradi per Genova, Imperia, Rimini, Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, 30 gradi per Brindisi, Potenza, Messina, 29 gradi per Lamezia, Palermo e 28 gradi per Campobasso.



Previsioni domani



Lunedì cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso in tutta l'Italia. Nel pomeriggio formazione di temporali di calore isolati su Appennino settentrionale, Alpi e Prealpi, specie quelle centro-orientali. Verso sera possibilità di brevi rovesci in locale sconfinamento verso le pianure del Piemonte, della Lombardia e del Piacentino. Temperature in ulteriore lieve rialzo in valle padana, sulle regioni meridionali e dell'Adriatico. Venti deboli. Tendenza per il resto della settimana Martedì tempo ancora generalmente soleggiato e molto caldo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso; sin dal mattino qualche locale annuvolamento al Nord. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle zone interne del Centro con la possibilità di locali temporali di calore tra pomeriggio e sera nelle zone alpine e prealpine, sull'Appennino centrale e sui monti della Sardegna. Temperature stazionarie, in lieve ulteriore aumento al Centrosud con punte massime fino 35-38 gradi; meno roventi le zone meridionali e soprattutto la Sicilia.



Mercoledì la coda di una perturbazione atlantica sfiorerà le regioni nord-orientali, con possibili temporali anche sulla pianura veneta, su quella friulana e sulla Lombardia orientale nella seconda parte della giornata. Sarà questa, probabilmente, la giornata in assoluto più calda di questa ondata di calore che sta investendo l'Italia.



I DETTAGLI SULL'ONDATA DI CALDO



GEOGRAFIA: l'Anticiclone si sta estendendo dal Nord Africa fino alla Penisola scandinava per una lunghezza complessiva di circa 5000 km, ricoprendo una superficie di circa 2.000.000 km2



TEMPERATURE ALL'ORIGINE: 45-50 gradi sul Nord Africa



INTENSITA' DEL FENOMENO: a partire da oggi l'Anticiclone si “inclinerà”, invadendo con tutto il suo carico di aria bollente anche il nostro Centronord e la Sardegna, estendendosi quindi anche verso l'Europa dell'est. In particolare la Penisola Balcanica tra martedì e mercoledì vedrà nelle zone interne temperature vicine ai 40 gradi



ANOMALIE MASSIME DI TEMPERATURA: si registrano anomalie termiche anche di 10 gradi superiori alle medie relative a questo periodo estivo su aree estese della Spagna e della Francia



DURATA DEL FENOMENO: per le regioni mediterranee fino alla fine della seconda decade di luglio, salvo la temporanea attenuazione tra il 9 e l'11 luglio su Penisola Balcanica, Italia e Francia meridionale. Per il reso dell'Europa fino a mercoledì 8.



POPOLAZIONE COINVOLTA: circa 250 milioni di persone sono coinvolte dall'ondata di calore



ZERO TERMICO: oltre i 5.000 metri sul Mediterraneo, sopra i 4.000 metri tra il mare del Nord, la Scandinavia meridionale e il Baltico meridionale



LA SITUAZIONE IN ITALIA



APICE DEL FENOMENO: da lunedì a mercoledì della prossima settimana picchi di temperatura di 38-40 gradi al Centronord e in Sardegna



ANOMALIE DI TEMPERATURA MASSIMA: si registreranno anomalie anche di 8-10 gradi superiori alle medie di questo periodo estivo nelle zone più esposte



TEMPERATURE IN MONTAGNA: anche sui territori montuosi le temperature subiranno un netto rialzo, risultando ovunque positive (sopra lo zero), con lo zero termico attualmente vicino ai 5.000 metri (quota quasi pari alla vetta del Monte Bianco, la montagna più alta dell'arco alpino) ANOMALIE DI TEMPERATURA MINIMA: durante la notte la temperatura faticherà a scendere al di sotto dei 20 gradi, soprattutto nei centri urbani, con conseguente aumento del disagio. Al Nord minime comprese tra 20 e 25 gradi tra oggi e mercoledì



TEMPERATURE PERCEPITE: i livelli di umidità presente nei bassi strati dell'atmosfera tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno, con una maggior sensazione di caldo e temperature percepite localmente anche oltre 40 gradi. Attenzione: possibili effetti negativi sulla salute soprattutto di anziani, bambini e persone affette da malattie croniche



RADIAZIONE UV: i livelli di radiazione UV solare sono molto elevati, indice 8-9, con maggior rischio di danni a pelle e occhi qualora vengano sottoposti a una prolungata esposizione al sole. Se possibile, evitare di esporsi alla radiazione solare nelle ore centrali del giorno.