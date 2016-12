Meteo, aria calda dal Nord Africa fino alle Alpi

Previsioni per lunedìIn tutto il Paese nuvolosità variabile, intervallata da schiarite, a tratti anche ampie, specie nella prima parte della giornata e al Centrosud. Le nubi saranno più numerose al Nord dove nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli pioviggini sulla Liguria. Tra sera e notte piogge più diffuse al Nordovest e Toscana ma in estensione anche al Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Romagna e Nord delle Marche.

Temperature: massime in ulteriore aumento al Centrosud, in lieve calo al Nordovest. Punte fino a 20 gradi e oltre al Sud e nelle Isole. Previsti nel pomeriggio 15°C a Milano, Bologna e Pisa, 17°C a Ancona, Firenze, Roma e Bari, 20°C a Catania e Palermo, 21°C a Sassari. Al Sud localmente avremo valori tipici del mese di aprile.