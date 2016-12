11 aprile 2016 Meteo: aria calda al Centro-Sud Inizia la rimonta dellʼanticiclone nord-africano: nei prossimi giorni temperature vicine ai 30°C al Sud e sulle Isole

Per almeno una settimana faremo i conti con una particolare configurazione della circolazione atmosferica caratterizzata dalla presenza di una vasta area di bassa pressione fra l'Atlantico e l'Europa occidentale, e il promontorio anticiclonico nord-africano fra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Questa struttura anticiclonica ha già cominciato a farsi strada verso le nostre regioni, ma - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - la sua azione sarà molto più evidente nei prossimi giorni quando assisteremo a un continuo incremento delle temperature che torneranno ad oltrepassare i valori normali fino a raggiungere livelli da inizio estate in alcune zone, soprattutto al Centrosud. Le regioni settentrionali, ai margini della struttura anticiclonica, resteranno un po' più esposte alle correnti umide e instabili in transito oltralpe, con conseguenti fasi di variabilità alternate comunque a periodi soleggiati e miti. In particolare nella giornata di mercoledì aumenterà l’instabilità nelle zone al nord del fiume Po, con la possibilità di rovesci e temporali.

Previsioni per lunedìTempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche nuvola un po' più estesa all'estremo Nordovest, in Friuli e nel basso Tirreno tra Campania e Calabria. Fra pomeriggio e sera lieve aumento dell'instabilità sulle Alpi piemontesi con rischio di brevi rovesci. Tra sera e notte qualche velatura in transito in gran parte del Centronord. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari occidentali, Maestrale in attenuazione al Sud. Temperature in ulteriore rialzo, specie le massime al Centrosud: punte in generale comprese fra 18 e 23 gradi. Previsti nel pomeriggio 20°C a Roma, Ancona, Napoli e Trapani, 21°C a Milano, Catania, Cagliari e Taranto, 22°C a Bologna, Verona, Firenze, 23°C a Sassari, Trento e Bolzano