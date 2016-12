Meteo, aria artica nel weekend: vento, freddo e neve sui rilievi

Previsioni per venerdìMolte nuvole al Nord e sulle regioni tirreniche, nubi variabili anche su ovest Sardegna e nord Sicilia, più soleggiato nel resto del Centrosud. Piogge da deboli a moderate sul settore alpino di confine e in Valle d'Aosta, piogge più isolate e sporadiche su Friuli Venezia Giulia, alta Toscana, basso Lazio e Campania. Temperature massime in diminuzione sulle Alpi, in lieve rialzo in Val Padana e regioni adriatiche. Venti di Maestrale da moderati a forti in Sardegna.