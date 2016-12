Meteo, apice dell'ondata di freddo: neve fino in pianura sull'Adriatico

Previsioni per lunedì Al mattino deboli precipitazioni isolate su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata ; fenomeni isolati anche sull'Est della Sicilia, con neve anche fin sulle coste in Abruzzo e nella zona di Taranto . Nel corso del pomeriggio qualche pioggia isolata potrà interessare ancora il Salento, nubi in aumento su Piemonte, Liguria e Sardegna, con qualche pioggia nella parte occidentale dell'Isola. In serata neve a quote basse su Ponente Ligure e Alpi marittime e si intensifica la pioggia in Sardegna. Sarà una giornata ancora ventosa sul medio Adriatico, Sud e Sicilia (raffiche fino a 50-60 km/h) e con temperature ancora bel al di sotto della norma al Centrosud. Temperature Giornata di Ghiaccio a Campobasso e Potenza. Tra le città più fredde, Campobasso dove non verranno superati i -2 gradi , Potenza con zero gradi, L'Aquila con 1 grado, Cuneo e Pescara con 3 gradi.

Previsioni per martedìAl Centronord un po' di nubi soprattutto all'estremo Nordovest, specie in Liguria, e lungo il Tirreno con qualche pioggia nel basso Lazio; generalmente soleggiato altrove. Al Sud e in Sicilia nubi anche compatte tranne sulle coste pugliesi, con piogge in Campania, Calabria e Sicilia; quota neve tra 600 e 1000 metri, in serata fino a quote collinari in Basilicata. Venti in rinforzo in Sardegna, in attenuazione al Centrosud; mattinata più fredda con il rischio di gelate sul medio Adriatico e al Sud. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo.