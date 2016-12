27 gennaio 2016 Meteo, anticipo di primavera: caldo fuori stagione e smog alle stelle I giorni della merla, per tradizione i più freddi della stagione invernale, questʼanno saranno caratterizzati da nebbie ed un caldo fuori stagione

Per tutto il resto della settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l'alta pressione occuperà la nostra Penisola, tenendo così lontane tanto le piovose perturbazioni atlantiche quanto le correnti gelide di origine artica; non mancheranno però un po' di nuvole portate dalle masse d'aria tiepide e umide che l'alta pressione trascinerà lentamente sull'Italia. Ci attendono quindi giornate tra sole e nuvole, in cui piogge e nevicate saranno pochissime, mentre le temperature faranno registrare un po' dappertutto valori superiori alle medie stagionali, con lo zero termico che sulle Alpi si manterrà al di sopra dei 2000 metri. Registreremo inoltre un progressivo deterioramento della qualità dell'aria con aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti.

Previsioni per giovedìGiornata con nuvolosità sparsa anche compatta in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania e Puglia meridionale: qualche isolata pioviggine in Liguria, alta Toscana e coste dell'alto Adriatico. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nella prossima notte torneranno a formarsi le nebbie, soprattutto su Lazio, Campania, Puglia e Sardegna.

Temperature con poche variazioni, in lieve diminuzione nelle regioni settentrionali; valori sopra la norma, in particolare da 4 a 6 gradi (punte superiori a 15 gradi nelle regioni del medio e basso Adriatico, al Sud e nelle Isole). La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 85) al Nord, alto (Ida pari a 90-95) invece al Centrosud.