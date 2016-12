Meteo, Anticiclone Africano in temporanea rimonta: sole e caldo

Il vortice di bassa pressione, responsabile del forte maltempo che ieri ha colpito il Sud Italia, si sta allontanando verso lo Ionio orientale favorendo -come spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- un temporaneo rinforzo dell'Anticiclone Nord-Africano, con tempo prevalentemente soleggiato e con il caldo nuovamente in aumento, fino a diventare molto intenso. Le temperature pomeridiane saranno infatti quasi ovunque comprese fra 30 e 36 gradi. Tuttavia, una residua instabilità insisterà nelle estreme regioni meridionali e si accentuerà sui rilievi del Nordovest, specie nella giornata di venerdì per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che poi nel weekend di Ferragosto lentamente attraverserà il nostro Paese (scenario molto probabile con Indice di Affidabilità ormai elevato, intorno a 85). Nel fine settimana il tempo diventerà decisamente instabile accompagnato da un generale calo delle temperature con valori anche lievemente al di sotto delle medie. La giornata più nuvolosa e piovosa sarà quella di domenica.

Le previsioni per venerdìAl mattino nuvolosità in graduale aumento al Nordovest, ancora in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia; saranno possibili isolati pochi rovesci sulle Alpi tra Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta. Nel pomeriggio tendenza all'aumento dell'instabilità al Nord con rovesci e temporali non solo sulle Alpi centro-occidentali, ma localmente anche sulle pianure del Piemonte e, verso sera, anche sul nordovest della Lombardia; rischio di occasionali fenomeni anche sull'Emilia occidentale e nelle zone interne del Centrosud comprese le Isole maggiori. Massime in calo al Nordovest, fino 3-4 gradi in Piemonte, in ulteriore aumento sul medio basso Adriatico e al Sud, specie sullo Ionio. Venti in prevalenza deboli.