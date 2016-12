26 gennaio 2016 Meteo, anticiclone ad oltranza: clima mite e inquinamento alle stelle La massa d’aria che accompagna la struttura anticiclonica farà salire le temperature oltre la norma con picchi primaverili

Per un po' di giorni l'alta pressione occuperà con insistenza il Mediterraneo Centrale e la nostra Penisola, garantendo condizioni di stabilità a parte qualche temporaneo disturbo prodotto dalle code di alcune perturbazioni atlantiche in scorrimento sui Paesi dell'Europa Centrale e Settentrionale. L'Italia si prepara così ad affrontare nuovamente un periodo con tempo prevalentemente asciutto. Strati di nubi basse e nebbie diverranno sempre più estesi soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche nel corso dei prossimi giorni. Registreremo inoltre un progressivo deterioramento della qualità dell'aria con aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti. A tutto ciò si aggiunge anche il ritorno di una massa d'aria decisamente mite che accompagna la struttura anticiclonica e che contribuirà a far salire le temperature su livelli ben al di sopra della norma, particolarmente in montagna, con picchi primaverili che ci faranno dimenticare il breve assaggio invernale di dieci giorni fa.

Previsioni per martedìNubi compatte in Liguria, Toscana, Umbria e alto Lazio, con possibili isolate pioviggini sul settore del Ligure orientale e nord Toscana. Ampie schiarite nel resto d'Italia, salvo qualche annuvolamento su Calabria tirrenica e Sardegna settentrionale. Temperature in ulteriore crescita con massime oltre la norma in quasi tutto il Paese. Venti per lo più deboli. Maestrale in attenuazione al Sud.