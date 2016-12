Meteo, anticiclone a oltranza sull'Italia: tempo stabile e nebbie

Si prospetta un periodo piuttosto prolungato di tempo stabile con sostanziale assenza di precipitazioni rilevanti e temperature in molti casi ben oltre i livelli normali di inizio dicembre. Tutto ciò a causa della presenza di un campo di alta pressione che presidierà l'area fra l'Europa centro-meridionale e il Mediterraneo per almeno un'altra settimana.



In queste condizioni di stabilità “cronica”, che non permette un sufficiente ricambio d'aria nei bassi strati atmosferici, oltre al preoccupante aggravamento della siccità, dovremo fare i conti anche con nebbie e strati nuvolosi bassi sempre più diffusi nelle pianure, nei fondovalle e lungo lunghi tratti costieri. Naturalmente - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - un altro non meno importante effetto collaterale sarà il progressivo aumento delle concentrazioni degli inquinanti con conseguente deterioramento della qualità dell'aria che respiriamo: mercoledì a Milano il Pm10 ha raggiunto 116 µg/m3, valore più del doppio superiore alla soglia limite per la salute umana, pari a 50 µg/m3.