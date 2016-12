Meteo, ancora un po' di pioggia: migliora da mercoledì

10:35 - La perturbazione giunta dalla Spagna oggi porterà piogge sparse su gran parte d’Italia, a tratti anche intense sul versante tirrenico, mentre sulle Alpi cadrà abbondante la neve, ma solo a quote piuttosto alte. Mercoledì tempo in sensibile miglioramento, con qualche sprazzo di sole e piogge in decisa attenuazione, confinate più che altro sul medio versante adriatico, il Basso Tirreno e le Isole.

Tra giovedì e sabato - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - grazie al rialzo della pressione ci attendono giornate tutto sommato tranquille, tra sole e nuvole, con poche piogge e temperature quasi ovunque leggermente al di sopra delle medie stagionali. Domenica invece il tempo prenderà una piega decisamente più invernale, con l’arrivo di nucleo di aria fredda che entro lunedì si propagherà a gran parte della Penisola, accompagnato quindi da un sensibile calo delle temperature e molto vento, anche se piogge e nevicate saranno poche, concentrate più che altro al Sud e regioni centrali adriatiche.



OGGI MALTEMPO DIFFUSO: RISCHIO DI PIOGGE FORTI E TEMPORALI SU TOSCANA, LAZIO E CAMPANIA



Oggi nuvole in tutta Italia: al mattino piogge diffuse in gran parte del Nord (eccetto Ponente Ligure e Piemonte Occidentale), Toscana, Lazio, Campania e, a carattere più isolato, anche in Calabria, Sicilia e Sardegna; nevicate sulle Alpi e sull'Appennino Settentrionale oltre 1300-1400 metri. Al pomeriggio piogge sparse su Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna e praticamente tutte le regioni del Centrosud; ancora neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 1400 metri. Attenzione: nel corso del giorno piogge a tratti intense su Bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Temperature massime in leggera diminuzione per effetto delle piogge al Nordest e Isole. Clima ancora mite con valori sopra le medie. Venti moderati dai quadranti meridionali anche intensi al Sud e sulle Isole, con raffiche anche oltre i 60 km/h e mari molto mossi o agitati.



MERCOLEDÌ GRADUALE MIGLIORAMENTO. ANCORA PIOGGE RESIDUE SU ZONE ADRIATICHE E SUD



Nella giornata di mercoledì la circolazione ciclonica si sposterà lentamente verso sud attenuandosi, ma contemporaneamente dalla Francia arriverà una debole perturbazione (fronte caldo) che porterà nuvole al Nord e poche piogge in Valle d’Aosta. Mercoledì sarà una giornata segnata comunque da un graduale miglioramento in un contesto di nuvolosità in gran parte d’Italia, ma alternato a temporanee schiarite. Nel corso del giorno qualche pioggia residua su Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Isole. Attenzione al ritorno della nebbia nelle pianure del Nord nelle ore più fredde. Temperature minime quasi ovunque in diminuzione, deboli gelate sul Piemonte. Valori massimi senza grandi variazioni. Venti in attenuazione.



TRA GIOVEDÌ E SABATO ANTICICLONE DELLE AZZORRE E TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE. CALO TERMICO E CLIMA PIÙ INVERNALE DA DOMENICA



Tra giovedì e sabato l’Anticiclone delle Azzorre si espanderà in direzione dell’Italia e garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabile ma non ovunque soleggiato. Da segnalare giovedì il passaggio di una perturbazione che si appoggerà alle Alpi e porterà alcune piogge deboli solo sui rilievi alpini di confine tra Valle D'Aosta e Alto Adige con quota neve a partire dai 1600 metri sulle Alpi orientali al mattino. Nel resto del Nord nuvolosità medio-alta in transito che scorrerà lentamente nel corso del giorno anche verso Toscana Marche e Umbria. Nuvolosità anche intorno alla Puglia, medio basso adriatico e zone appenniniche relative. Al mattino qualche debole pioggia sul Gargano e in Sardegna (zona sud-occidentale), in graduale miglioramento nel corso del giorno. Nebbie al mattino al Centronord nelle zone non interessate dalle nuvole, in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale e nelle valli del Centro. Le temperature massime saranno in generale sopra la norma con picchi anche di 20°C sul medio e basso Adriatico, nelle zone ioniche e sulla Sardegna orientale. Venerdì aumenteranno le nuvole tra Liguria, Toscana e Sardegna anche a causa dell'arrivo di umidi venti di Libeccio; nuvole in aumento anche in Pianura Padana. Le maggiori schiarite si verificheranno invece sulle zone tirreniche, nel medio Adriatico e all’estremo Sud.



Domenica invece il tempo prenderà una piega un po' più invernale, con l'arrivo di nucleo di aria fredda che entro lunedì si propagherà a gran parte della Penisola, accompagnato quindi da un sensibile calo delle temperature e molto vento, anche se piogge e nevicate saranno poche, concentrate più che altro al Sud e regioni centrali adriatiche. Lunedì e martedì, grazie a queste correnti più fredde settentrionali, saranno due giornate prevalentemente soleggiate con venti nord-occidentali anche sostenuti.