24 novembre 2014 Meteo: ancora qualche giorno di tempo stabile, poi torna la pioggia su tutta l'Italia A metà settimana l'alta pressione non riuscirà più a garantire l'impermeabilità nei confronti dei flussi perturbati atlantici

10:38 - In questo inizio settimana resteremo ancora protetti dal muro anticiclonico che continuerà a bloccare il percorso delle piovose correnti atlantiche mantenendo condizioni di stabilità. A metà settimana l'alta pressione non riuscirà più a garantire questa impermeabilità nei confronti dei flussi perturbati atlantici, così prenderà forma un graduale peggioramento della situazione che, fra mercoledì e giovedì, coinvolgerà tutto il territorio.

Le previsioni per lunedì 24 novembre - Le condizioni meteorologiche sull'Italia non cambieranno significativamente rispetto alla settimana precedente. Infatti dominerà il tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle zone orientali e meridionali del Paese; cielo un po' più grigio, invece, per la presenza di nubi a tratti compatte in buona parte del Nordovest, in Toscana e in Sardegna, ma con scarso rischio di pioggia.



Torneranno a formarsi anche le nebbie nella pianura padana centro-orientale, su pianure e valli del Centro, in Campania e nel Foggiano. Leggero Scirocco sul Tirreno occidentale e canale di Sicilia.



Le previsioni per martedì 25 novembre - La giornata di martedì sarà molto simile, con nuvolosità variabile in tutto il Paese. La zona dove il sole si farà vedere maggiormente sarà l'estremo Nordest. Nubi basse di nuovo in formazione lungo l'Adriatico, con nebbie sulla Valpadana centro-orientale e valli del Centro, anche persistenti. Qualche locale debole pioggia in Sardegna, estremo Nordovest (basso Piemonte e Liguria di Ponente).



A fine giornata qualche locale pioggia possibile anche in Sicilia e sulle coste del medio Tirreno. Ventilazione scarsa. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione.



Le previsioni per mercoledì 26 novembre - Nella giornata di mercoledì arriverà la perturbazione numero 6: si tratta di un ammasso nuvoloso che in queste ore staziona sul Mediterraneo occidentale e che si sta muovendo molto lentamente. Le piogge, in prevalenza di debole intensità, inizieranno ad interessare prima la Liguria e le regioni tirreniche centrali, poi saranno gradualmente in estensione al resto del Nordovest, all'Emilia occidentale e alle Isole (soprattutto la Sicilia). Nuvolosità in arrivo anche nel resto dell'Italia.



Le previsioni per giovedì 27 novembre - Giovedì sarà coinvolto ancora il Nordovest con piogge in prevalenza deboli. Le precipitazioni leggermente più consistenti cadranno su Liguria centro-orientale e fascia tirrenica fino alla Campania. In giornata qualche pioggia raggiungerà anche il versante Adriatico. Le zone ai margini del peggioramento saranno il Nordest e quelle ioniche. Da giovedì si attiveranno venti meridionali di Scirocco, e venerdì soffieranno anche forti al Sud, Isole e Tirreno, con raffiche a 50-60 km/h intorno ai Canali di Sicilia e Sardegna. Al Nord rimarrà parecchia nuvolosità, con piogge sopratutto in Liguria e zone costiere del Tirreno centrale.