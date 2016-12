Meteo, ancora piogge al Nordovest

Sul Nordovest previste a fine giornata nuove forti piogge in Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia.



CRITICITA' GENOVA-LIGURIA. LA TREGUA DURA POCO, NUOVE PESANTI PIOGGE DA DOMENICA NOTTE



Da questa mezzanotte si sono accumulati altri 100 mm di pioggia a Genova: in 3 giorni siamo a 600 mm, quantità che di solito cade in 6 mesi. In mattinata le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi soprattutto nell'area intorno a Genova dove nel pomeriggio e in serata si prevedono fenomeni decisamente più deboli e intermittenti. Tra stanotte e la prima parte di domani avremo lunghe fasi con tempo asciutto in attesa di un nuovo peggioramento dal pomeriggio di domenica quando riprenderà a piovere più intensamente dalla serata per l'arrivo di una nuova e intensa perturbazione atlantica, la n. 4 di ottobre. In particolare tra la notte di domenica e la prima parte di lunedì sulla città di Genova le piogge saranno particolarmente intense anche sotto forma di temporali. Nel corso della mattinata le piogge e i temporali intensi si estenderanno a tutta la Liguria di Levante dove il maltempo proseguirà per l'intera giornata di lunedì. Non si escludono quindi nubifragi e quantitativi di pioggia alche oltre i 100 mm. Solo nella notte tra lunedì e martedì questa nuova ondata di maltempo tenderà ad abbandonare la Liguria di Levante.



PREVISIONI OGGI



Qualche pioggia anche nel resto del Nord e in forma isolata in Toscana; non si escludono rovesci e locali temporali. Rischio di piogge intense anche sull'alta Lombardia. A fine giornata generale esaurimento delle precipitazioni. Altrove sereno o poco nuvoloso, con nubi più estese in Sardegna. Temperature oltre la norma, caldo fuori stagione al Centrosud e Isole, con punte intorno a 30 gradi. Anche oggi la Sardegna si conferma la regione più calda: previsti 31 gradi per Olbia, 30 gradi per Sassari. 29 gradi sono previsti per Alghero, Trapani, Palermo, 28 gradi per Cagliari, Catania, Napoli, Lamezia, 27 gradi per Reggio Calabria, Lecce, Roma, Firenze, 26 gradi per Catanzaro, Bari, L'Aquila, Ancona, 24 gradi per Pescara, Bologna, 23 gradi per Venezia, Udine, Trento, 22 gradi per Genova, 21 gradi per Milano, Brescia, Cuneo e 20 gradi per Torino. Moderato Scirocco su Tirreno ovest e Canale di Sicilia.



PREVISIONI DOMANI



Domenica al Nord e in Toscana nuvolosità variabile, a tratti anche intensa, ma con precipitazioni per lo più concentrate tra alto Piemonte e alta Lombardia. Tra pomeriggio e sera tendenza a nuovo peggioramento e a nuove piogge nel settore di Nordovest, in intensificazione tra la sera e la notte a ridosso della fascia alpina e prealpina e sulla Liguria centrale. Nel resto del Centrosud tempo stabile e caldo, salvo il transito di nubi ad alta quota. Nelle Isole temperature anche oltre 30 gradi. Insistono i venti di Scirocco moderati sui mari di ponente e in Sardegna.



LA TENDENZA PER L'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA: MALTEMPO AL NORD E IN TOSCANA, ANCORA ESTATE AL SUD



Lunedì la perturbazione n. 4 di ottobre investirà soprattutto le regioni settentrionali dove porterà piogge e temporali: i fenomeni saranno più intensi e insistenti su alto Piemonte, alta Lombardia, fascia prealpina del Nordest e Liguria centro-orientale. Nel corso della giornata verrà coinvolta anche la Toscana dove tra il pomeriggio e la sera si potranno verificare temporali anche forti in particolare nel settore nord della regione. Nella notte estensione dei rovesci e dei temporali al Lazio e all'Umbria; al Nord i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Il resto del Centrosud vivrà ancora una sorta d'estate con sole e temperature estive con caldo fuori stagione: si potrebbero anche superare i 30 gradi.