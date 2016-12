Meteo, ancora molta instabilità e aria fredda al Centro-Sud e in Sardegna

PREVISIONI PER DOMENICA - Domenica tempo in miglioramento al Nordovest, con ampie schiarite dal pomeriggio. Nuvoloso con qualche precipitazione al Nordest. Rovesci e temporali in sviluppo dal pomeriggio in Romagna, in Sardegna e al Centro, con neve tra 900 e 1000 metri, ma localmente a quote più basse a causa di possibili temporali di neve. Maltempo fin dal mattino al Sud, con il rischio di forti temporali in Puglia. Al Nordest leggera instabilità tra Alpi e Prealpi con coinvolgimento tra pomeriggio e sera anche delle Venezie ed entro sera possibilità di qualche pioggia anche in Emilia. Temperature oggi in calo in Sardegna; ulteriori lievi aumenti sullo Ionio, con picchi di 16-19 gradi. Forti venti di Scirocco su basso Adriatico e Ionio, moderato Maestrale in Sardegna, Libeccio su Ligure e alto Tirreno. Mari molto mossi, localmente agitati.



ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE - Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato i rilievi del Nord, oggi massima attenzione al pericolo valanghe che è in aumento ed è di grado 4 FORTE su quasi tutto l'arco alpino. La neve recente sarà in fase di lento assestamento e graduale consolidamento. Il manto nevoso si presenterà rimaneggiato dall'intensa attività eolica recente. Saranno presenti in modo diffuso, nuovi lastroni scarsamente collegati a quelli già presenti e il loro distacco sarà probabile al passaggio di un singolo escursionista o sciatore. Su molti pendii non ancora scaricati, saranno possibili scaricamenti e valanghe di piccole e medie dimensioni, a debole o media coesione e anche a lastroni, in singoli casi anche di grandi dimensioni.



PREVISIONI PER L'INIZIO DELLA SETTIMANA - All'inizio della prossima settimana sull'Italia insisterà una circolazione ciclonica e quindi una conseguente instabilità atmosferica. Lunedì soleggiato estremo Nordovest (Valle D'Aosta, Piemonte Liguria di Ponente), altrove nuvolosità irregolare e variabile con locali fenomeni al mattino su Venezie, Toscana, ovest Sardegna e basso Tirreno. Nel pomeriggio instabilità più accentuata e diffusa con rischio di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio in gran parte del Nordest, del Centro e tra la Calabria e il settore dell'alto Ionio (dove avremo anche il rischio di qualche temporale). Quota neve fino ai 500-700 metri su Alpi orientali, da 700-800 metri su Appennino settentrionale, e tra 800-1100 metri sul resto dell'Appennino. In serata fenomeni in esaurimento, poi nella notte tenderà a rannuvolare al Nordovest e in Sardegna per l'arrivo di un nuovo impulso perturbato. Temperature in calo nelle minime; nelle massime cali al Sud specie sullo Ionio. Venti moderati occidentali su medio basso Tirreno e Isole.



Martedì prevarranno le nuvole e la zona più soleggiata sul medio Adriatico e dal pomeriggio su Ossola e Valle D'Aosta. Precipitazioni sparse su basso Piemonte,sud-ovest Lombardia, Liguria e Sardegna; nel pomeriggio piogge in arrivo anche verso l'Emilia e in forma più occasionale sul Triveneto. Quota neve molto bassa localmente fino a 200-300 metri nel basso Piemonte e sull'Appennino ligure. Altre precipitazioni irregolari potranno interessare specie nel pomeriggio Campania, basso Lazio, Basilicata, nord della Puglia e Sicilia occidentale. Temperature in ulteriore lieve calo nelle minime al Centrosud e Sicilia, valori massimi in calo tra basso Piemonte Liguria, bassa Lombardia ed Emilia. Nella seconda parte della giornata ventoso in Liguria e in Sardegna per venti settentrionali. Alla fine del giorno l'area instabile scivolerà verso Sud con effetti tra la notte e il mercoledì sulle Isole e sul medio Tirreno.