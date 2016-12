Meteo, ancora maltempo e neve al Nord: accumuli anche oltre 30 cm

15:29 - Un profondo vortice di bassa pressione causerà ancora maltempo sull'Italia, con nevicate fino a bassa quota al Nord, venti burrascosi e piogge diffuse a tratti intense. In Emilia accumuli anche oltre 30 centimetri. Nel fine settimana previsto un graduale miglioramento, con l'instabilità che si sposterà sul medio Adriatico e al Sud. Da lunedì correnti gelide e neve investiranno il Centro-Sud determinando un netto calo delle temperature.

Le previsioni per venerdì - L'instabilità porterà precipitazioni sulle regioni settentrionali, a carattere sparso e intermittente sulle regioni centrali. Fenomeni a anche a carattere di rovescio con isolati temporali soprattutto su basso Tirreno Campania, bassa Calabria e Isole. Le precipitazioni più abbondanti potrebbero verificarsi su bassa Campania e alta Calabria. Il limite delle nevicate al Sud sarà a 800-900 metri, al Centro e in Sardegna tra 500 e 800 metri. In caso di rovesci limite delle neve a quote più basse tra Toscana, Umbria e Marche. Al Nord neve a quote molto basse fino in pianura su Veneto occidentale, Emilia e bassa Lombardia.



Al Nordovest limite delle nevicate lievemente più alto con prevalenza di pioggia mista e neve ma con tendenza in serata e nella notte a un nuovo ad abbassamento del limite delle nevicate fino in pianura. Fitte nevicate tra sud Lombardia e centro-ovest dell'Emilia. In Romagna e nel nord delle Marche il limite delle nevicate si abbasserà fino ai 300 metri, ma domani mattina la neve nell'entroterra romagnolo fino in pianura. Dalla sera tendenza ad attenuazione o esaurimento delle precipitazioni nel Triveneto. Temperature in calo al Centro-Sud, stazionarie al Nord. Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali al Sud e Isole. Mari da molto mossi a molto agitati.



Le previsioni per sabato - Dal mattino la fase di maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche con la cessazione definitiva delle precipitazioni, salvo gli ultimi fiocchi a ridosso dell'Appennino settentrionale e sul basso Piemonte. Cesseranno le nevicate in Emilia, avremo invece ancora fiocchi deboli nell'entroterra romagnolo al mattino. Schiarite nel corso della giornata e rasserenamenti sempre più ampi a partire dalla sera. Tempo molto instabile con elevata probabilità di precipitazioni nelle regioni del medio adriatico, al Sud e nelle Isole. Fenomeni più frequenti e a carattere di rovescio tra sud della Marche e Molise e su Campania e Calabria tirrenica e ovest Sicilia). Neve: su Marche e Abruzzo limite delle nevicate in calo fino 300-400 metri.



Al Sud limite delle nevicate tra 600 e 800 metri. Possibili nebbie nella notte sulla Val Padana centro-occidentale con rischio di galaverna. Massime in rialzo al Nord e sulla Toscana. Lieve calo al Sud. Le temperature minime tra sabato e domenica saranno in sensibile calo al Centro-Nord e in particolare sulla Val Padana: a causa delle recenti nevicate le temperature minime scenderanno abbondantemente sotto lo zero con anche valori di -7, -8 gradi. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o forti al Centro-Sud, di Bora sull'alto Adriatico, occidentali al Sud e Isole.



Tra domenica e lunedì - Domenica si aprirà con ampie zone di sereno in gran parte del Centro-Nord e coste campane. Nuvolosità residua al Sud e Isole, con precipitazioni su zone adriatiche, Puglia, settore tirrenico di Calabria e Sicilia, con neve sui monti oltre 700 metri. In giornata sul settore alpino occidentale si attiveranno venti di Foehn che favorirà un rialzo termico al pomeriggio nel Nordovest. Lievi cali delle massime su Puglia e Ionio. Nella seconda parte della giornata arriverà un afflusso di aria gelida dai Balcani verso l'Italia con coinvolgimento del Nordest e della Penisola. Le temperature subiranno un sensibile calo e ci sarà un'intensificazione di gelidi venti di Tramontana in tutto il Centro-Sud. Su settore adriatico, Calabria e nord della Sicilia piogge con quota neve in progressivo e rapido calo. Nella notte nevicate fino alle zone costiere Abruzzo, Molise e Puglia, e in Irpinia, Basilicata e crotonese.



Anche lunedì insisteranno questi gelidi venti al Sud e in Sicilia con il rischio di ulteriori nevicate intermittenti su medio Adriatico, Puglia, Calabria e messinese. Il tempo sarà bello e soleggiato nel settore del medio Tirreno, al Nord e Sardegna.