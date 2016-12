6 ottobre 2014 Meteo: ancora maltempo al Sud con forti rovesci sul Salento, nel pomeriggio migliora Da martedì il tempo resterà variabile con a tratti qualche pioggia al Nord Italia, mentre su Sud e Isole tornerà il bel tempo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:26 - Nel corso della mattinata ci saranno forti temporali sulla Puglia Meridionale causati del vortice di bassa pressione che domenica ha portato maltempo all'estremo Sud. Da martedì, per buona parte della settimana, sul Nord Italia il tempo resterà variabile con a tratti qualche pioggia a causa di umide correnti atlantiche in transito sul Nordovest. Per il Centro-Sud e le Isole invece si prospetta una bella settimana e con temperature in sensibile aumento.

Le previsioni per lunedì 6 ottobre - Al mattino prevalenza di tempo bello nel Triveneto e nelle regioni centrali tirreniche, in generale nuvoloso o molto nuvoloso invece sul resto d'Italia. Da segnalare rovesci e temporali sparsi su Puglia, Basilicata e Calabria, anche intensi nel Salento. Moderati rovesci anche in Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio nuvolosità variabile al Nord. Si attenueranno, fino quasi a cessare, le piogge al Nordovest, con qualche rovescio isolato su Emilia Romagna. Al Centro tempo piuttosto soleggiato sul versante tirrenico, più nuvoloso nelle altre zone con qualche rovescio isolato sull'Appennino marchigiano. Al Sud, dopo i rovesci del mattino, la situazione risulterà in miglioramento. Temperature massime in rialzo in gran parte del Meridione, in lieve calo al Nordovest, senza grandi variazioni altrove.



Le previsioni per martedì 7 ottobre - Martedì avremo tempo prevalentemente soleggiato sulle isole e al Centro-Sud. Nuvolosità in aumento su Toscana e regioni settentrionali, che al mattino darà origine ad alcune piogge soprattutto in Liguria. Dal pomeriggio, possibilità di deboli piogge anche su Emilia occidentale e Lombardia. Qualche rovescio isolato sarà inoltre possibile nel corso della giornata su alta Calabria ionica e Salento. Venti da deboli a moderati meridionali sui mari di ponente e Sardegna, deboli altrove. Temperature massime stazionarie al Nord, in aumento altrove.



La tendenza per il resto della settimana - A partire da martedì si rigonfierà un cuneo anticiclonico nordafricano che dovrebbe garantire giornate con tempo più stabile e nubi che tenderanno a scomparire al Centro-Sud. Il risultato sarà clima mite con temperature in aumento soprattutto al Sud, grazie anche a sostenuti venti di Scirocco, che si avvertiranno soprattutto su Sardegna nord, Mar Ligure e Tirreno centrale. In Sardegna, tra mercoledì e giovedì, toccheremo punte anche oltre i 30 gradi. Una maggiore nuvolosità potrà interessare il Nord, soprattutto il Nordovest, e la Toscana, ma con pochi fenomeni intermittenti per lo più concentrati su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli. Una possibile intensificazione di questi fenomeni al Nordovest sarà possibile nel prossimo fine settimana.



Notizie dal mondo - Il super tifone Phanfone, che sabato ha raggiunto un'intensità paragonabile agli uragani di livello 4 o 5, nella giornata di domenica si era leggermente indebolito. Lunedì è stato ulteriormente declassato a tempesta tropicale. Phanfone si è allontanato dal Giappone, in particolare da Tokyo, dirigendosi nuovamente in pieno Oceano. Perderà ulteriormente intensità nelle prossime ore: non dovrebbe pertanto costituire più un problema.



Un altro tifone, Vongfong, attualmente è stimato come uragano di categoria 2. Ha appena attraversato le Isole Marianne con categoria 1 e si sta intensificando. Potrebbe diventare un super-tifone, quindi di categoria 4, nelle prossime 24-36 ore. Ripiegherà verso Nord, ma è ancora presto per affermare se potrà interessare o meno il Giappone.



Al largo delle coste messicane della Bassa California, l’uragano Simon è stato declassato a tempesta tropicale: diventerà nel corso delle prossime ore una semplice depressione. Tra circa 36-48 ore toccherà la Bassa California, senza costituire però un problema di rilievo.