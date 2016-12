Meteo, ancora instabilità al Centrosud

PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA)



Domenica al mattino piogge e qualche temporale in Romagna, Marche, Lazio e Campania; nel pomeriggio instabile con rovesci e temporali nelle zone interne del Centro, in Puglia e Basilicata; qualche pioggia possibile anche su Appennino emiliano-romagnolo, Alpi occidentali, Dolomiti, Prealpi lombarde e venete, Appennino meridionale. Schiarite nel resto del Nord e coste della Toscana, bel tempo nelle Isole. Temperature massime in aumento al Nordest e al Centro, ma ancora ovunque inferiori alla norma. Maestrale in attenuazione, sebbene ancora moderato, in Sicilia e Sardegna.



PREVISIONI PER DOMANI (LUNEDI')



Lunedì al mattino ampie zone di sereno sull'Italia: maggiore nuvolosità su Piemonte, medio Adriatico, basso Tirreno e Sardegna meridionale. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi nelle zone montuose, sull'estremo Nordovest e sulla Sardegna, con isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Prealpi centro-orientali e Appennino centro-settentrionale: qualche sconfinamento possibile nel Cuneese e sulle zone pedemontane del Veneto, in serata anche nel Friuli. Più soleggiato nel resto d'Italia. Nella notte rischio di temporali sul Piemonte e nelle Venezie. Temperature quasi ovunque in aumento di 1-3 gradi. Venti deboli.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Martedì condizioni di instabilità tendono di nuovo a essere più diffuse. In generale, torneranno a prevalere le nuvole con il rischio di rovesci sparsi o locali temporali al mattino su Piemonte, Ponente ligure, Lombardia orientale, Emilia e Venezie. Nel pomeriggio anche nelle zone interne del Centrosud e delle Isole e, in serata, sul medio-alto Adriatico. Massime nuovamente in lieve calo al Nord, torna un po' di vento in Sardegna.



Mercoledì torna a migliorare su gran parte del Nord, ancora instabile in Emilia Romagna e al Centrosud, soprattutto sin dal pomeriggio. Temperature in calo.



La tendenza successiva vede un miglioramento più generalizzato con qualche precipitazione giovedì soltanto sulla Calabria e sulla Sicilia.