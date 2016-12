Meteo, ancora episodi instabili ma clima gradevole

In attesa del ripristino di condizioni più estive, rimarremo alle prese con correnti nord-occidentali relativamente fresche che se da un lato manterranno un clima gradevole, dall'altro favoriranno alcuni episodi instabili, specialmente fra oggi e domani, a causa dell'ulteriore contributo della parte marginale di una perturbazione in scivolamento verso i Balcani. Da domenica 21, giorno del Solstizio d'Estate, il tempo diverrà in generale più stabile, specialmente al Centrosud, con temperature in progressiva ascesa, ma senza eccessi. A cavallo fra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo si prospetta il ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano accompagnato da aria sahariana che probabilmente si spingerà non sono verso l'area mediterranea ma anche sull'Europa continentale; naturalmente questa tendenza dovrà essere rivista e aggiornata nei prossimi appuntamenti.