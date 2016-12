Meteo: ancora caldo e tempo soleggiato su tutta la Penisola

Previsioni martedì Tempo stabile e soleggiato , con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese. Gli annuvolamenti saranno a carattere locale per lo più concentrati attorno ai rilievi nelle ore più calde della giornata. La probabilità di eventuali brevi acquazzoni è molto contenuta e circoscritta alle cime di montagna. Giornata ventosa per venti in prevalenza moderati di Maestrale al Sud e Sicilia. Grazie a questa ventilazione oggi il caldo sarà in attenuazione sul medio Adriatico e al Sud dove le temperature si riporteranno intorno alla media stagionale. Sempre a causa di questa ventilazione i mari del Sud saranno mossi, mentre sarà molto mosso il Canale di Sicilia. Indice di Affidabilità >> La previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità elevato da Nord a Sud (IdA=90).

Previsioni mercoledìSarà una giornata nel complesso soleggiata, ma con nuvolosità in generale aumento. Al Centrosud arriveranno le prime velature nel pomeriggio, mentre in Sardegna questa nuvolosità potrebbe risultare più estesa fin dal mattino. Al Nord già in mattinata osserveremo il passaggio di nuvolosità innocua, più densa su estremo Nordovest e settore alpino e prealpino, in un contesto di tempo ancora abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio primi locali temporali in sviluppo nel settore alpino; in serata questi temporali potranno spingersi verso la pianura piemontese e nella notte verso l’Ovest e Lombardia settentrionale. Temperature in lieve e generale rialzo, con valori ancora prossimi alla norma climatica. Venti in attenuazione al Sud, soffieranno ancora moderati tra il basso Adriatico e il Mar Ionio. Indice di Affidabilità >> La previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio-alto dal Nord a Sud (Nord IdA=80; Centro IdA=85; Sud IdA=90).