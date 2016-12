7 novembre 2014 Meteo, ancora 24 ore di forte maltempo: temporali e mini-ciclone all'estremo Sud Raffiche di vento oltre i cento chilometri orari nel Canale di Sicilia. Nel fine settimana ci sarà una tregua, ma da domenica è previsto un nuovo peggioramento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:32 - L'ondata di maltempo colpirà in particolare l'estremo Sud a causa del passaggio di un mini-ciclone in formazione in queste ore nel Canale di Sicilia. Nel fine settimana la situazione sull'Italia tenderà a migliorare: tempo variabile e con poche piogge. Dal pomeriggio di domenica è però atteso un nuovo peggioramento del tempo nel Nordovest che a inizio settimana sarà responsabile di piogge anche intense al Nord, in Sardegna e regioni tirreniche.

Le previsioni per venerdì - Al mattino ampie schiarite nell'estremo Nordovest e in Sardegna ma con il rischio di qualche nebbia sulle pianure del Piemonte. Piogge nel resto d'Italia con fenomeni anche intensi al Centrosud e rischio di temporali sul settore ionico. Nel pomeriggio rovesci in ulteriore attenuazione in gran parte del Nordest, al Centro, in Campania e nel nord della Puglia. Ci saranno invece ancora forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia. Sarà un'altra giornata molto ventosa in Sardegna a causa del Maestrale e al Sud per lo Scirocco che sarà anche responsabile di mareggiate sulle coste ioniche. Temperature massime in lieve rialzo al Nordovest, Toscana e Sardegna, in diminuzione invece sul Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.



Attenzione: si sta formando al largo del Canale di Sicilia un mini-ciclone, con venti molto intensi che ruotano attorno al suo minimo con raffiche anche oltre i 100 km/h, che si sposterà da ovest verso est e porterà nelle prossime ore forti piogge. Massima attenzione alla Sicilia orientale, alla Calabria ionica e alla zona del Golfo di Taranto.



Le previsioni per sabato - Sabato la situazione migliorerà con alcune piogge su estremo Nordest (soprattutto sul Friuli Venezia Giulia), qualche pioggia sul settore ionico al mattino, qualche episodio instabile nel pomeriggio nelle zone interne del Lazio. Da segnalare nubi più compatte in alcune sulle Venezie, in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Altrove meno nuvole con schiarite al Nordovest e Sicilia. Verso sera nubi in aumento in Lombardia e Piemonte con qualche goccia di pioggia su alto Piemonte e alta Lombardia. Temperature minime in calo in molte zone. Massime in rialzo in Calabria, Sicilia e medio Tirreno. Vento in attenuazione, da moderato a forte sullo Ionio, sul Canale di Sicilia e in Sardegna.



Le previsioni per domenica - Domenica maltempo in ulteriore attenuazione con la perturbazione che si sarà allontanata definitivamente verso la Grecia. Un temporaneo promontorio di alta pressione si estenderà sulle regioni meridionali determinando un miglioramento al Centrosud, in Sicilia e anche Nordest specialmente nella seconda parte della giornata. Al Nordovest avremo le prime avvisaglie dell'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che porterà qualche debole rovescio su Piemonte, ovest Lombardia e Liguria dalla seconda parte della giornata. Qualche possibile pioggia sul centro-ovest della Liguria. Venti inizialmente deboli, poi comincerà ad attivarsi lo Scirocco sui mari di Ponente.



La prossima settimana l'Italia sarà soggetta a un flusso di correnti meridionali richiamate dall'ingresso della perturbazione, che potranno fornire umidità ed energia e dunque precipitazioni intense. Lunedì l'epicentro del peggioramento sarà il Nordovest, in particolare la Liguria e il nord della Toscana. Il tempo gradualmente peggiorerà anche al Nordest. Nel resto dell'Italia tempo buono con temperature sopra le medie e poche nuvole.