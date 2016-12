13 maggio 2016 10:00 Meteo: alto rischio di rovesci e temporali, weekend instabile Nel fine settimana il tempo sarà ancora instabile con maggiori schiarite sabato sul medio adriatico, al Sud ed in Sicilia e domenica al Nord-Ovest

La perturbazione numero 5 di maggio venerdì si allontanerà dalla nostra Penisola, ma si lascerà alle spalle un'atmosfera molto instabile: la giornata quindi sarà caratterizzata da un elevato rischio di rovesci e temporali al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, mentre in gran parte del Sud e regioni centrali adriatiche ci sarà più spazio per il sole. Nel pomeriggio al Nordovest è prevista una tregua nelle precipitazioni. Instabilità protagonista anche nel fine settimana, quando il nostro Paese verrà interessato da altri impulsi provenienti dal Nord Europa. Domani - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - le regioni risparmiate dall'instabilità e che quindi vedranno condizioni di tempo più soleggiato saranno quelle del medio e basso Adriatico, la Calabria e la Sicilia. Domenica tempo in miglioramento al Nordovest e in Sardegna, mentre aumenterà il rischio di piogge al Sud, tranne in Sicilia

Previsioni per venerdìMolte nuvole al Nord, con piogge e rovesci su Alpi, Nordest e Liguria, più isolati in Emilia. Fenomeni anche di forte intensità in Triveneto. Al mattino qualche rovescio anche in Piemonte e Lombardia. Instabile con rovesci e temporali in Toscana, Umbria, ovest Sardegna e Campania. Più soleggiato nel resto del Paese, con qualche pioggia in serata sulla Sicilia occidentale. Temperature in calo al Centrosud e in generale nella norma stagionale. Ventoso per venti occidentali o di Libeccio, più intensi su Mar Ligure, Tirreno e Appennino.