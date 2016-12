Meteo: alternanza tra sole e nubi, qualche rovescio al Centronord

Previsioni per sabato. Nuvolosità variabile in gran parte del nostro Paese, con temporanee schiarite nella prima parte della giornata al Nord e lungo le aree costiere (in particolare, dell’Adriatico e in Puglia). Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio isolato sulle zone montuose del Nord, sull’Appennino centrale, zone interne del Lazio e Nordest della Sicilia. I rovesci e i temporali tenderanno a diventare più diffusi sulle Alpi occidentali, in Liguria e sull’Appennino settentrionale. In serata, infatti, i rovesci potranno nuovamente interessare la pianura piemontese e quella lombarda (soprattutto nel settore Ovest). Aumenterà anche la probabilità di qualche rovescio o temporale sulla pianura veneta, nell’ovest della Toscana e nell’ovest della Sardegna. Si attenua gradualmente il caldo al Sud e in Sicilia, temperature massime in rialzo al Centronord. Venti di moderata intensità con rinforzi di Maestrale nel mare di Corsica e di Libeccio sul mar Ligure. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 70 al Nord, 75 al Centro, 80 al Sud).