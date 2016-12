Meteo, alta pressione sull'Italia

PREVISIONI PER OGGI



Sabato al Sud e nel nordest della Sicilia nuvolosità irregolare, con precipitazioni isolate nella prima parte della giornata su Puglia, bassa Campania e Calabria; tendenza nella seconda parte del pomeriggio a un generale miglioramento. Nel resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato con un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso salvo una residua nuvolosità in Romagna e nel settore del medio Adriatico. Lungo la barriera alpina tendenza ad aumento della nuvolosità con qualche spruzzata di neve lungo le creste confinali nel pomeriggio e in serata qualche velatura in transito anche sulle regioni settentrionali. Temperature massime in lieve diminuzione. Venti in prevalenza moderati nord occidentali sui mari del Centrosud e nelle regioni meridionali.



PREVISIONI PER DOMANI



Domenica con tempo complessivamente stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare un aumento della nuvolosità bassa sin dal mattino su Liguria centro-orientale, alta Toscana, basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica, dove tuttavia non mancheranno temporanee schiarite. Al mattino non si escludono locali pioviggini nel Levante ligure. Infine segnaliamo qualche banco di nuvolosità medio alta in transito nelle regioni di Nordest. Temperature in generale sensibile aumento, sui valori ovunque ben al di sopra della norma: da Nord a Sud diffusamente comprese tra 15°C e 21°C, ma con punte localmente anche superiori ai 20°C su regioni di Nordovest, Isole maggiori e Adriatico. Clima eccezionalmente mite in montagna, con lo zero termico che sfiorerà i 4000 metri di quota nelle Alpi marittime, fino a 3800 metri di quota sulla dorsale appenninica e sulle Alpi occidentali. Attenzione al rischio valanghe marcato a causa dello sbalzo termico che riguarderà le nostre montagne (fino a 15°C in più in 24h nelle Alpi orientali e in Appennino): questi repentini cambi di temperatura possono infatti rendere il manto nevoso altamente instabile. Venti prevalentemente occidentali, moderati di Libeccio tra Mar ligure e alta Toscana.



PREVISIONI PER L'INIZIO SETTIMANA



L'inizio settimana vedrà una maggior variabilità: l'alta pressione infatti inizierà ad indebolirsi permettendo l'avvicinamento di due deboli sistemi nuvolosi, uno dal nord-africa e uno nord-atlantico in discesa dall'Europa centrale. Lunedì nuvolosità variabile in tutto il Paese, a tratti ampie schiarite e in generale le precipitazioni saranno scarse (più probabili nella seconda parte della giornata tra Liguria e alta Toscana, nelle Alpi occidentali e nella notte tra lunedì e martedì anche su quelle centro-orientali). Dal punto di vista termico il clima resterà eccezionalmente mite, anzi si potrebbe avere un ulteriore aumento delle temperature al Centrosud e nelle Isole, in particolare al Sud, in Sardegna e Sicilia, con picchi fino a 25°C.



A partire da martedì la tendenza meteo rimane molto incerta, anche se possiamo confermare una spiccata variabilità atmosferica con prevalenza di un flusso umido e mite occidentale che potrà portare alcune precipitazioni. Da metà settimana le temperature subiranno una graduale diminuzione, riportandosi su valori più vicini alla norma di febbraio.