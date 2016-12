Meteo, alta pressione persistente: Natale senza gelo e senza neve

Previsioni meteo per giovedì. Tempo stabile su tutto il Paese, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da segnalare, tuttavia, il passaggio di banchi nuvolosi innocui nelle regioni meridionali e, in parte, anche su quelle centrali: banchi nuvolosi comunque non associati a precipitazioni. Nel corso della notte tra giovedì e venerdì formazione di nebbie sulla Val Padana, più dense e diffuse lungo il corso del Po. Temperature massime: in lieve diminuzione all’estremo Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti: moderati settentrionali su Puglia, Mare Adriatico e Mar Ionio, orientali attorno alla Sicilia. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA tra 85 e 90).