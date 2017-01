Meteo, alta pressione persistente fino all'inizio del nuovo anno

25 dicembre 2016 10:15 Meteo, alta pressione persistente fino allʼinizio del nuovo anno Clima insolitamente mite con temperature sopra le medie: zero termico a 3.000 metri

Passeremo le festività natalizie in compagnia dell’anticiclone di Natale, una vasta e robusta area di alta pressione che terrà lontane dall’Italia piogge e nevicate, favorendo anche temperature relativamente miti, con massime di qualche grado superiori alla norma. Le nebbie, decisamente meno numerose e insistenti dei giorni precedenti, daranno pochi fastidi. L’alta pressione e l’assenza di perturbazioni importanti, con buona probabilità, ci terranno compagnia fino a Capodanno, con tendenza da mercoledì 28 a una estensione dell’area anticiclonica a gran parte dell’Europa, dal Mediterraneo fino alla Scandinavia. Lungo il margine orientale del’alta pressione però si attiveranno delle fredde correnti settentrionali che proprio negli ultimi giorni dell’anno lambiranno anche l’Italia, portando un calo generalizzato delle temperature, anche sensibile (fino a 10 gradi in meno) sul medio versante adriatico e al Sud dove avremo un freddo invernale accentuato dal vento e, non si escludono, brevi e occasionali episodi di neve a bassa quota nelle aree appenniniche. Per il veglione di Capodanno si prospetta una notte tranquilla in tutta Italia, a parte il rischio di un po’ di nebbia al Nord e un freddo particolarmente pungente nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per Natale. Il tempo rimane stabile ma non del tutto soleggiato a causa di nubi basse in Sardegna (in particolare nei settori occidentali e meridionali) e lungo le coste del basso Tirreno e della Puglia e poi a causa di temporanei passaggi di nubi alte e sottili che tenderanno a rendere il cielo velato e a tratti parzialmente nuvoloso; sull’Alto Adige più settentrionale, nelle zone di confine, possibilità di qualche fiocco di neve. Nel corso della prossima notte rischio di nebbie a banchi tra Ferrarese e coste venete e nelle valli interne della Toscana e dell’Umbria. Temperature senza grandi variazioni e sempre oltre la norma. Moderato Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. La nostra previsione per Natale ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85).