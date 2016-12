21 aprile 2016 10:00 Meteo, alta pressione in ritirata: weekend instabile e più fresco Confermato lʼarrivo sullʼItalia di piogge accompagnate da aria più fredda

Giovedì la parte avanzata di un debole sistema nuvoloso in lento avvicinamento porterà delle stratificazioni nuvolose ad alta quota, che in molte regioni si limiteranno a velare un po’ il cielo. Nel frattempo la struttura di alta pressione, che ha garantito per diversi giorni condizioni di tempo stabile e clima mite, si avvia verso una progressiva uscita di scena. Infatti dopo questa debole perturbazione che porterà più che altro nuvole e piogge solo localizzate fra giovedì sera e venerdì, un altro impulso atlantico raggiungerà rapidamente la nostra Penisola causando un più deciso peggioramento del tempo a partire da sabato. In aggiunta, il definitivo spostamento dell’area di alta pressione verso il Nord Atlantico, favorirà la discesa di nuclei di aria fredda verso il Mediterraneo che sull’Italia arriveranno in maniera più attenuata a partire da domenica, ma soprattutto lunedì quando sarà evidente il crollo termico anche di oltre 10 gradi in meno rispetto alla situazione attuale con valori anche temporaneamente sotto le medie stagionali. Un ritorno alla norma è comunque atteso già nella seconda parte della settimana grazie al ripristino di aria più mite.

Previsioni per giovedìPrime nuvole gradualmente più compatte al Nordovest e in Sardegna, mentre il cielo resterà prevalentemente sereno o al massimo velato nelle altre zone. Nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche pioggia sulla Sardegna occidentale. Alla sera le nubi si spingeranno verso Est, ma le piogge saranno ancora poche e limitate alle Alpi occidentali e al Nord della Sardegna, qui con il rischio di qualche isolato rovescio. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e in Sardegna. Venti localmente moderati sullo Ionio, in Sardegna e sul Ponente ligure.