Meteo. Alta pressione in rinforzo

Previsioni meteo per domenica. Tempo in miglioramento al Sud, con residua nuvolosità sulle zone ioniche, soprattutto in mattinata. Cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, regioni centrali e Sardegna. Nuvole in Friuli Venezia Giulia. Nebbie fitte e diffuse in mattinata in Valpadana, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata, quando potranno insistere foschie e nubi basse. Dalla tarda serata torna la nebbia, specie tra Piemonte e Lombardia. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati al Sud e in Sicilia.