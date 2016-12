Meteo, alta pressione in graduale rinforzo

Le previsioni di lunedìGiornata all’insegna della variabilità al Sud, con locali rovesci concentrati nel pomeriggio su Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia; non esclusi isolati piovaschi sui rilievi appenninici del basso Lazio. Dalla sera tendenza ad un generale e definitivo miglioramento. Nel resto del Paese tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo su medio Adriatico e al Sud, prossime alla norma. Giornata ancora ventosa per venti settentrionali al Sud, in Sicilia e attorno alla Sardegna. Mari: mosso l’Adriatico centrale e i bacini meridionali. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità alto al Centronord (IdA pari a 99 al Nord e 95 al Centro), medio al Sud (IdA pari a 80).