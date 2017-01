28 dicembre 2016 10:26 Meteo, alta pressione al Nord: poche nebbie ma smog elevato Il potente anticiclone si estende sullʼEuropa occidentale. Notte di San Silvestro con tempo stabile

Dopo il caldo eccezionale degli ultimi giorni (martedì battuti vari record di massima per il mese di dicembre), tra mercoledì e venerdì correnti molto fredde, avanguardia di una massa d’aria artica in scivolamento sull’Europa Orientale, investiranno il Centrosud e le Isole, portando un clima decisamente più invernale, con un brusco abbassamento delle temperature. Diminuzione, questa, che risulterà più sensibile al Sud per effetto dei forti venti. Al Nord, ancora in parte protetto dall’alta pressione, le correnti fredde invece riusciranno a infiltrarsi solo parzialmente, favorendo comunque un moderato calo termico. La massa d’aria gelida è però piuttosto asciutta e quindi le piogge e le nevicate saranno in generale piuttosto scarse. A fine anno l’afflusso di aria fredda si indebolirà ovunque. Si prospetta una notte di Capodanno di bel tempo in tutta Italia, con cielo stellato al Centronord, pochi annuvolamenti al Sud e rischio di locali nebbie in Valpadana.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sul nord-est della Sicilia. Tra pomeriggio e sera precipitazioni isolate su Puglia, Molise, Basilicata e Nord Calabria, con un po’ di neve sull’Appennino meridionale fino a 700 metri circa. Dalla sera alcune precipitazioni anche in Abruzzo e sulla Sicilia settentrionale e orientale.



Temperature in netto calo: forti venti settentrionali al Sud e sulla Sicilia, più intensi sulla Puglia e sullo Ionio. La nostra previsione per mercoledì ha un indice di affidabilità medio-alto (IdA di 85-95 al Centronord, 80 al Sud).