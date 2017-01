27 dicembre 2016 13:54 Meteo, alta pressione al Nord e tempo stabile fino a Capodanno Poche nebbie in pianura, ma livelli di smog elevati. Da mercoledì brusco calo termico

Nei prossimi giorni le regioni settentrionali resteranno protette da una forte area di alta pressione che andrà a consolidarsi sull’Europa centrorientale. Le regioni del Sud e in parte quelle del medio Adriatico resteranno ai margini di questo anticlone e risentiranno di correnti progressivamente più fredde, ma non particolarmente umide, da Nord o da Nordest, provenienti dai Balcani. Il calo delle temperature sarà più sensibile tra i giorni 29 e 30 dicembre, poi a fine anno l’afflusso di aria fredda si indebolirà ovunque. Si prospetta una notte di San Silvestro di bel tempo in tutta Italia, con cielo sereno al Centronord e pochi annuvolamenti innocui al Sud; attenzione però al rischio di qualche nebbia in pianura padana e lungo le coste dell’alto Adriatico.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino saranno molte le aree soleggiate. Annuvolamenti soltanto su Toscana, Umbria, Sardegna centro-occidentale, nord della Puglia e coste tirreniche tra Campania e Calabria. Presenza di nebbie o foschie tra sud-est Lombardia e Ferrarese, e tra Umbria, Toscana e Lazio settentrionale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità lungo il medio e basso versante adriatico con qualche pioggia in arrivo nel tardo pomeriggio tra Abruzzo, Molise e Puglia. In serata qualche pioggia possibile anche in Calabria. Venti di Foehn nelle aree alpine e prealpine; venti settentrionali in rinforzo tra pomeriggio e sera al Centrosud. Temperature in calo a fine giornata nel Nordest e al Centrosud. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 95 al Nord, 85 al Centrosud).